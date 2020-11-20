تختلف عن البالغين.. دراسة تكشف أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

كشفت دراسة جديدة أنه عند إصابة الأطفال بعدوى فيروس كورونا ، تختلف الأعراض تمامًا عن البالغين.









في حين أن لقاح COVID للأطفال قد لا يكون متاحًا في وقت مبكر كما هو الحال الآن ، ومع إعادة فتح المدارس بطريقة تدريجية، من المهم الحفاظ على سلامة الأطفال ، وتحديد العلامات في وقت مبكر.









دراسة مشتركة قام بها فريق من الباحثين في المملكة المتحدة من كينجز كوليدج لندن ومستشفيات جاي وسانت توماس وشركة علوم البيانات زوي ، درست سلوك وأعراض ما لا يقل عن 200 طفل أثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا الجديد. وحسب موقع "timesofindia"، في







وكشف العلماء أنه كان ثلث الأطفال في المجموعة بدون أعراض، مما يعني أنهم لم يظهروا أي علامات نموذجية للعدوى الفيروسية، وتتماشى النتائج مع الأدلة المدروسة إلى حد كبير على أن الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم استضافة الفيروس لفترة أطول ، وحتى يستمروا في نقله لأكثر من ثلاثة أسابيع، كما لوحظ نفس الشيء أيضًا في تحليل واسع تم إجراؤه خارج كوريا قبل شهرين عندما أعيد فتح المدارس.



يمكن للأطفال أيضًا أن يكونوا بمثابة مصدر انتشار للعدوى ، مما يعني أن لديهم القدرة على نقل العدوى المعدية بمعدل أعلى إلى من حولهم، ومع ذلك فإن المجموعة المتبقية من الأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض، قد لا يفعلون ذلك بشكل صريح، أو بنفس طريقة البالغين.









اقرأ ايضا:









أشارت الدراسة التي مقرها المملكة المتحدة إلى أن الأطفال الذين أصيبوا بـ فيروس كورونا COVID-19 تظهر عليهم ثلاثة أعراض على وجه الخصوص، الغريب هو أن التهاب الحلق أو السعال ، وهي علامة رئيسية لـ COVID ، لم يكن منتشرًا بشكل كبير بين الشباب.



يشعر الباحثون أيضًا أن الأعراض يمكن أن تكون أيضًا وسيلة للتمييز بين البرد الموسمي والحساسية أو غيرها من الالتهابات الفيروسية الشائعة التي من المعروف أنها تؤثر على الأطفال من COVID-19



الأعراض الثلاثة التي يجب الانتباه لها عند الأطفال هي كما يلي:









تعتبر الحمى الجارية منخفضة الدرجة علامة شائعة للإصابة بالعدوى لدى الأطفال. أفاد ما يقرب من 54٪ من الأطفال في الدراسة أنهم يعانون من الحمى.



وتجدر الإشارة إلى أن الحمى هي أيضًا من أكثر علامات العدوى انتشارًا بين البالغين ، حيث تظهر في أكثر من 75-80٪ من الحالات ، سواء كانت خفيفة أو شديدة.









الإرهاق والتعب وفقدان الطاقة هي علامات أخرى يمكن أن يظهرها الفيروس المسبب لـ COVID بين الأصغر سنا. وفقًا للدراسة ، يبدو أن التعب المزمن والتعب يصيبان 55٪ من الأطفال، قد تكون هذه علامة مقلقة إلى حد ما لأن الإرهاق الناجم عن الفيروس قد يستغرق وقتًا أطول للتعافي منه أيضًا.



