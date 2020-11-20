مع انتشار الموجة الثانية.. كيف يؤثر التدخين على فيروس كورونا

مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الإصابات يقول الخبراء إن

السلبي من السجائر وكذلك السجائر الإلكترونية يمكن أن ينقل فيروس كورونا الجديد إلى أبعد من المعتاد وفقا لموقع health.

يقول الخبراء إن كلًا من

والسجائر الإلكترونية يمكن أن ينقل الفيروس التاجي الجديد، الذي ينتقل من شخص لآخر على قطرات مجهرية من بخار الماء المنبعث من الرئتين.

حتى مجرد التنفس الطبيعي يمكن أن ينشر المرض، ولهذا يوصى باستخدام

لمنع جزيئات الفيروس من الانتشار بحرية عبر الهواء.

بالإضافة إلى ذلك لا يرتدي المدخنون أقنعة عندما يسحبون سيجارة أو يدخنون

فالمدخنين غالبًا ما يزفرون بقوة أكبر ، مما يعني أن الجزيئات التي يدفعونها خارج رئتيهم يمكن أن تنتقل لمسافات أبعد.