مع انتشار الموجة الثانية.. كيف يؤثر التدخين على فيروس كورونا

مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الإصابات يقول الخبراء إن التدخين السلبي من السجائر وكذلك السجائر الإلكترونية يمكن أن ينقل فيروس كورونا الجديد إلى أبعد من المعتاد وفقا لموقع health.
يقول الخبراء إن كلًا من دخان السجائر والسجائر الإلكترونية يمكن أن ينقل الفيروس التاجي الجديد، الذي ينتقل من شخص لآخر على قطرات مجهرية من بخار الماء المنبعث من الرئتين.
حتى مجرد التنفس الطبيعي يمكن أن ينشر المرض، ولهذا يوصى باستخدام أقنعة الوجه لمنع جزيئات الفيروس من الانتشار بحرية عبر الهواء.
بالإضافة إلى ذلك لا يرتدي المدخنون أقنعة عندما يسحبون سيجارة أو يدخنون السجائر الإلكترونية فالمدخنين غالبًا ما يزفرون بقوة أكبر ، مما يعني أن الجزيئات التي يدفعونها خارج رئتيهم يمكن أن تنتقل لمسافات أبعد.
يقول الخبراء إن كلًا من دخان السجائر والسجائر الإلكترونية يمكن أن ينقل الفيروس التاجي الجديد، الذي ينتقل من شخص لآخر على قطرات مجهرية من بخار الماء المنبعث من الرئتين.
حتى مجرد التنفس الطبيعي يمكن أن ينشر المرض، ولهذا يوصى باستخدام أقنعة الوجه لمنع جزيئات الفيروس من الانتشار بحرية عبر الهواء.
بالإضافة إلى ذلك لا يرتدي المدخنون أقنعة عندما يسحبون سيجارة أو يدخنون السجائر الإلكترونية فالمدخنين غالبًا ما يزفرون بقوة أكبر ، مما يعني أن الجزيئات التي يدفعونها خارج رئتيهم يمكن أن تنتقل لمسافات أبعد.
يعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من وجوده بالمصاب، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.
وأجابت منظمة الصحة العالمية عن سؤال: هل المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟
وأوضحت المنظمة أن التدخين يدمر رئتيك وأجزاء أخرى من جسمك ، ويجعلك أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ، و قد يزيد من خطر الإصابة بنوع شديد من الفيروس ، مؤكدة أن هذا هو الوقت المناسب للتوقف عن التدخين لحياة آمنة وصحية.
وأضافت الصحة العالمية: "يجب دعم الجهاز المناعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعقيم المنزل بصفة دورية والالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية".
وأجابت منظمة الصحة العالمية عن سؤال: هل المدخنون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟
وأوضحت المنظمة أن التدخين يدمر رئتيك وأجزاء أخرى من جسمك ، ويجعلك أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ، و قد يزيد من خطر الإصابة بنوع شديد من الفيروس ، مؤكدة أن هذا هو الوقت المناسب للتوقف عن التدخين لحياة آمنة وصحية.
وأضافت الصحة العالمية: "يجب دعم الجهاز المناعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعقيم المنزل بصفة دورية والالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية".