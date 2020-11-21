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فن

قبل نهائى أفريقيا.. رامى رفعت يطرح انصر يا رب الأبطال بمشاركة رموز الزمالك.. فيديو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:30 م
أغنية انصر يارب الأبطال
أغنية انصر يارب الأبطال
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أحمد إبراهيم - شيرى نبيل
طرح المطرب رامى رفعت أغنية جديدة تحت عنوان ”انصر يارب الأبطال“ عبر قناته الرسمية على اليوتيوب لدعم لاعبى الزمالك قبل نهائى القرن المرتقب مع غريمه التقليدى النادى الأهلى على لقب دورى أبطال إفريقيا. 

الاغنية من كلمات جماهير الزمالك ، ورؤية وألحان وغناء : رامى رفعت، توزيع وميكس وماستر : أحمد إسماعيل ، جيتار : يوسف طارق ومونتاج و إخراج : أحمد المليجى.

وشهد الفيديو كليب ظهور كثير من رموز القلعة البيضاء لدعم اللاعبين وعلى رأسهم هيثم فاروق، جمال حمزة، حسن يسرى، شريف أشرف، مصطفى كيجو، كما لقى حضور إعلامى من بعض الإعلاميين الزملكاوية وعلى رأسهم شادى عيسى، ياسمين الخطيب، فرح على، منتصر الرفاعى، عماد دربالة.
 
ومع الدقائق الأولى لطرح الفيديو كليب، استطاعت جميع جماهير الزمالك تداوله عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وسط اشادة  وتفاعل كبير مع الكليب.

وطرح الفنان رامي رفعت، نجم صوت الحياة، أغنية جديدة بعنوان ١٠٠صلاة بمناسبة شهر رمضان وقام بطرحها على القناة الرسمية الخاصة به علي موقع "اليوتيوب ".

والأغنية من كلمات محمد نبيل الشريف وألحان كريم نيازي وتوزيع حمادة عصمت وميكس وماستر محمد الجيار والأغنية تتماشى مع أجواء رمضان وروحانياته. 

تقول كلمات الأغنية :"١٠٠ صلاة .. طلع البدر علينا والنبى بهداه إهتدينا .. ربنا كتبهالنا جينا عشان نزوره فى المدينة .. ١٠٠ صلاة وسلام عليك يا نبى ياللى بإديك .. عرفت الدنيا السعادة .. يا نور زيادة .. روحنا مشتاقة تلاقيك .. سجدة فى الروضة هنا ودعوة صادقة لربنا .. نمحى بيها ذنوبنا .. يا رب توبنا عشان حبيبك إغفرلنا".

يذكر أن اخر كليبات رامي رفعت "فك التكشيرة" والتى حققت نسبة مشاهدة مرتفعة علي اليوتيوب"، حيث دعت الأغنية إلى الأمل والتفاؤل.
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