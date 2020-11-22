في عيد ميلادها.. 10 صور لـ أيتن عامر تكشف عن خسارة وزنها

يصادف اليوم 22 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة أيتن عامر والتي أتمت اليوم 34 عاما.





وقد لفتت أيتن الأنظار في الآأونة الأخيرة بعد تخلصها من وزنها الزائد وأصبحت تتمتع بقوام رشيق.









تعتبر أيتن عامر من النجمات التي تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتقوم باختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها، بالإضافة إلي ذلك تتميز إطلالاتها بالتنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.





وتميل أيتن عامر إلي ارتداء الفساتين سواء الكلاسيكية أو الكاجوال بمختلف التصميمات، كما تعتمد على الأزياء ذات الألوان المبهجة التي تزيد من أناقتها وجاذبيتها.





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وتقوم أيتن عامر بتنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات الفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على صيحات المكياج وتسريحات الشعر المتناسقة معها والتي تكشف عن جمالها.





وتخطف أيتن عامر الأنظار أيضا بفساتين السهر التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء على السجادة الحمراء أو جلسات التصوير التي تخضع لها، حيث تفضل اختيار التصميمات التي تجمع بين البساطة والأناقة وتبعد دائما عن المبالغة وهو ما يميزها عن غيرها من النجمات والمشاهير.





يذكر أن الفنانة أيتن عامر، أخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.





وكانت قد كشفت الفنانة أيتن عامر عن نتيجة تحليلها لفيروس كورونا، لترد على من يدعى إصابتها.





وكتبت عبر حسابها على تويتر: "يا جماعة احنا زى الفل الحمد لله وعملنا التست وطلع سلبي شكرا على السؤال، وارجوكوا تعالوا على نفسكوا شوية وبطلوا فتى معلش هنتعبكوا معانا".





وأشادت بمسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين وقالت أيتن عامر من خلال تغريدتها: "مسلسل خيط حرير يستاهل المتابعة، كل الأقسام فيه متألقة".