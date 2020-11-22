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فن

غادة عبد الرازق تهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها.. شاهد

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:59 م
غادة وايتن
غادة وايتن
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محمد بدران
حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على تهنئة الفنانة أيتن عامر، بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت "غادة عبد الرازق" صورة لـ أيتن عامر، عبر خاصية "ستوري"، وكتبت عليها "عيد ميلاد سعيد".

وتحتفل الفنانة "أيتن عامر" اليوم، الأحد، بعيد ميلادها الـ 34، وتعد من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن، ولفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة، بعد التخلص من الوزن الزائد وحصولها على قوام رشيق.


يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

شاركت ايتن عامر في 2017، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، أحمد كرارة، حمزة ‏العيلي، ‏وتأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏

وظهرت في نفس الموسم، من خلال مسلسل "شقة فيصل" الذي بدأ تصويره قبل أكثر من 3 سنوات ثم توقف تصويره لبعض الوقت دون إعلان السبب، ثم عاد التصوير وبدأ الحديث عن عرضه خارج السباق الرمضاني عام 2018، ثم تأجل مجددا إلى أن تحدد الموعد النهائي لعرضه.

وما لا يعرفه الكثير أن اسمها الحقيقي سمر، ولكنها اختارت آيتن ليكون اسمها الفني، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2004، وحققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها بمسلسل الدالي.

وتعتبر آيتن عامر، الفنان نور الشريف هو مثلها الأعلى، وترجع له الفضل في دخولها مجال الفن، حيث تبنى موهبتها ببداية مشوارها، كما قدمت لها شقيقتها وفاء عامر الدعم.

أيتن عامر متزوجة منذ سنوات من مدير التصوير محمد عز العرب وأنجبت منه آيتن ويوسف.

وتخرجت من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، حيث لم تلعب صلة القرابة بينها وبين شقيقتها الفنانة وفاء عامر أي دور في دخولها عالم الفن، فالخطوة الأولى لها كانت بمقابلة الفنان محمد صبحي، والذي قابلته صدفة أثناء تصويره أحد المسلسلات التي تشارك فيه شقيقتها. 

عملت لفترة كموديل ثم توقفت، وأفادتها تلك التجربة كثيرا في كسر الرهبة والخوف في الوقوف أمام الكاميرا، وكان أول تألقها بظهورها في مسلسل (حضرة المتهم أبي) أمام النجم الكبير نور الشريف، ثم توالت الأدوار من خلال أفلام (رامي الاعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج). كما قامت بالعديد من الأدوار الهامة في العديد من المسلسلات مثل (الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، فرح العمدة، كاريوكا، الزوجة الرابعة، الزوجة الثانية، الوالدة باشا).

غادة عبد الرازق تهنئ أيتن عامر بعيد ميلادها.. شاهد
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