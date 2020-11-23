ضوابط منح الإجازات الاستثنائية للعاملين بالأزهر بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

أصدر وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، قرار رقم 2319 لسنة 2020، بشأن تحديد ضوابط منح الإجازات للعاملين .





ووفقا للقرار فإن المادة الأولى: يُمنح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إجازة استثنائية لمدة 14 يومًا، من تاريخ ثبوت إصابته تُزاد لحين تمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة، بموجب تقارير رسمية من الجهة المختصة بذلك، والمادة الثانية، يجوز منح المرأة الحاضنة لطفل لا يزيد سنه عن 8 سنوات إجازة استثنائية بناءً على طلب منها بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل ومصلحتها لمدة لا تزيد عن 3 أيام في الأسبوع، ويجوز تكليفها بأعمال من المنزل خلالها، على أن يُفوض رئيس كل قطاع في تنظيم الترخيص بهذه الإجازة.





وفي المادة الثالثة، أن تكون الإجازات الاستثنائية ممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تُحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا، والمادة الرابعة: "يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع القطاعات ومناطق الأزهر المختلفة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.





بدأت وزارة الأوقاف في إجراء أول امتحان مميكن 100 % بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجرى على مدار أربعة أيام ، وحضر الامتحان في اليوم الأول الأحد مائتان واثنان وأربعون من المتقدمين لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب علماء الأوقاف ، منهم مائة وسبعون إماما و اثنان وسبعون قانونيا ومهندسا ومحاسبا وإداريًا.





أوضحت الوزارة أنه سيحضر الامتحان غدًا خمسمائة إمام ، وقد أجريت الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بمركز تقييم القدرات والمسابقات .





ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الموضوعية والشفافية من جهة ورفع كفاءة العاملين بالأوقاف لمواكبة التطور الإلكتروني والإداري والعلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة أخرى .





قررت وزارة الأوقاف إقامة معسكرا تثقيفيا للأئمة بدمياط يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢٧ و ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ م يتناول جانبين : الأول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والثاني الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني ، ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة ، في ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله عز. وجل مبنى ومعنى . وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في تكثيف برامج التدريب.









وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن انطلاق أولى دورات الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، فى إطار التوعية المستمرة والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة ، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.









وقالت الوزارة إن هذه الدورات تتضمن وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل ، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل ، وأخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها، مؤكدة أن هذه الدورات ستعقد فى جميع المديريات الإقليمية تباعًا .









وكشفت وزارة الأوقاف عن توزيع عدد 6126 مجموعة من هذه سلسلة رؤية للفكر المستنير والتي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام , وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها .





وأضافت الوزراة انه تم توزيعها على الأئمة إضافة إلى توزيع نحو خمسة آلاف مجموعة لعدد من الوزارات والهيئات العامة في مقدمتها المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية ومراكز الشباب ، كما تم تسليم أعداد من سلسلة(رؤية) وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأكثر من ثلاثين ألف إمام ، وجار التوزيع على باقي الأئمة .



