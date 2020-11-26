انطلاق مرسيدس ميتريس 2021 بتحديثات جديدة.. صور

كشفت شركة "مرسيدس"، الستار عن موديلها "ميتريس" 2021 بتحديثات جديدة، وكان أبرزها وجود ناقل أوتوماتيك بـ 9 سرعات، بدلا من الناقال الحالي ذات الـ 7 سرعات.





كما أن الناقل الجديد يدعم وضعيات قيادة "الراحة" و"سوبرت" مع وضعية قيادة M يدوية ، وتعتمد السيارة موديل 2021 على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر ، وقوة 208 أحصنة، وعزم 350 نيوتن متر.





ومن المفترض أن تتوفر من السيارة فئتان الأولى مركزة على المساحة التخزينية، أما الثانية فمركزة على مساحة مقصورة الركاب، وحصلت السيارة على نظام كروز كونترول متكيف جديد، ومرايا رقمية جديدة بالاعتماد على كاميرا HDR على النافذة الخلفية، وستصل السيارة إلى السوق الخليجي في الربع الأول من العام القادم.





الجدير بالذكر أن مرسيدس E-Class 2021 بلقب سيارة العام من قبل مجلة موتور تريند وذلك بعد حصولها على تحديثات منتصف العمر في بداية العام الجاري.





وأكدت التقارير الصحفية، أن نسخة "S500" من مرسيدس E-Class 2021 تحصل على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر تربو يولد قوة 429 حصانا و521 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافةً إلى 21 حصانا أخرى في حالة اختيار النسخة الهايبرد.





وقالت التقارير الصحفية إن جمعت الصحيفة 18 مختلفة و30 طرازا مختلفا، بما في ذلك أمثال أودي S4 وبي إم دبليو الفئة الرابعة وكاديلاك CT4 وكرايسلر باسيفيكا وجينيسيس G80 وجينيسيس G90 وكيا K5 وبوليستار 2 وغيرها، ثم تم اختيار ستة مرشحين نهائيين، وهم بي إم دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه وهيونداي سوناتا ومرسيدس CLA ومرسيدس E-Class ونيسان سنترا وبورشه تايكان.









وذلك من أجل تحديد سيارة العام، وضعت موتور تريند 6 معايير رئيسية لكل سيارة تختبرها، وتشمل التقدم في التصميم، والتميز الهندسي، والكفاءة، والسلامة، والقيمة، وأداء الوظيفة المقصودة، واختبرت موتور تريند E-Class الجديدة بمختلف طرازاتها خلال برنامج الاختبار الذي استمر 10 أيام، بما في ذلك E 350 وE 450 وكشف وكوبيه وE 63 S وواجون.





























