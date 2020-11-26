ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

انطلاق مرسيدس ميتريس 2021 بتحديثات جديدة.. صور

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة "مرسيدس"، الستار عن موديلها "ميتريس" 2021 بتحديثات جديدة، وكان أبرزها وجود ناقل أوتوماتيك بـ 9 سرعات، بدلا من الناقال الحالي ذات الـ 7 سرعات.

كما أن الناقل الجديد يدعم وضعيات قيادة "الراحة" و"سوبرت" مع وضعية قيادة M يدوية ، وتعتمد السيارة موديل 2021 على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر ، وقوة 208 أحصنة، وعزم 350 نيوتن متر.

ومن المفترض أن تتوفر من السيارة فئتان الأولى مركزة على المساحة التخزينية، أما الثانية فمركزة على مساحة مقصورة الركاب، وحصلت السيارة على نظام كروز كونترول متكيف جديد، ومرايا رقمية جديدة بالاعتماد على كاميرا HDR على النافذة الخلفية، وستصل السيارة إلى السوق الخليجي في الربع الأول من العام القادم.

الجدير بالذكر أن مرسيدس E-Class 2021 بلقب سيارة العام من قبل مجلة موتور تريند وذلك بعد حصولها على تحديثات منتصف العمر في بداية العام الجاري.

وأكدت التقارير الصحفية، أن نسخة "S500" من مرسيدس E-Class 2021 تحصل على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر تربو يولد قوة 429 حصانا و521 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافةً إلى 21 حصانا أخرى في حالة اختيار النسخة الهايبرد.

وقالت التقارير الصحفية إن جمعت الصحيفة 18 مختلفة و30 طرازا مختلفا، بما في ذلك أمثال أودي S4 وبي إم دبليو الفئة الرابعة وكاديلاك CT4 وكرايسلر باسيفيكا وجينيسيس G80 وجينيسيس G90 وكيا K5 وبوليستار 2 وغيرها، ثم تم اختيار ستة مرشحين نهائيين، وهم بي إم دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه وهيونداي سوناتا ومرسيدس CLA ومرسيدس E-Class ونيسان سنترا وبورشه تايكان.


وذلك من أجل تحديد سيارة العام، وضعت موتور تريند 6 معايير رئيسية لكل سيارة تختبرها، وتشمل التقدم في التصميم، والتميز الهندسي، والكفاءة، والسلامة، والقيمة، وأداء الوظيفة المقصودة، واختبرت موتور تريند E-Class الجديدة بمختلف طرازاتها خلال برنامج الاختبار الذي استمر 10 أيام، بما في ذلك E 350 وE 450 وكشف وكوبيه وE 63 S وواجون.    




ارابيان درايف | الكشف عن مرسيدس ميتريس 2021 بتحديثات جديدة. لمعلومات اكثر


ارابيان درايف | الكشف عن مرسيدس ميتريس 2021 بتحديثات جديدة. لمعلومات اكثر

2021 Mercedes Metris Introduces New Interior - 2019, 2020 and 2021 Best Minivan
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مرسيدس تطرح mercedes g350 حصريا في الصين .. صور

شاهد.. وحش مرسيدس القادم G550 4x4 موديل 2021

مرسيدس تنوي تطوير طراز مايباخ جديد.. صور

تصميم استثنائي للوحش الألماني مرسيدس سي كلاس 2021 mercedes s class.. صور

شاهد.. سباق مثير بين بي إم دبليو X4 M ومرسيدس GLC 63 S وجاكوار F-Pace SVR

الكشف عن مرسيدس إس كلاس مايباخ 2021 رسميا .. صور

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة تنفي توزيع تذاكر أو دعوات تخص النهائى الأفريقي بين الأهلى والزمالك

سيخضع للتشريح.. الكشف عن مكان تواجد جثمان مارادونا

أول تعليق لشقيق ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا عقب اختفائه.. صورة

الموت يفجع محمد أبو جبل في جدته قبل نهائي إفريقيا

كواليس استقالة المستشار الإعلامي لـ وزارة الدولة للإعلام من منصبه

الأرصاد: استمرار سوء الطقس حتى الجمعة| وتقلب بالجو الـ 10 أيام المقبلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

بالشيفون الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها