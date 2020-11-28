4 فواكه تساعد على رفع مستويات السكر في الدم

- الفراولة





هذه الفاكهه مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تساعدك على التحكم في مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الفراولة على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 41 وهي منخفضة في الكربوهيدرات تحافظ الفراولة على معدتك ممتلئة ، وتحافظ على نشاطك وتساعدك على موازنة مستويات السكر في الدم ، يمكن أن يكون تناول حوالي نصف كوب من الفراولة يوميًا مفيدًا لمرضى السكر.





- البرتقال





غني بالألياف ، قليل السكر ، غني بفيتامين سي والثيامين ، تناول البرتقال سيساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، لديهم 87 في المائة من محتوى الماء ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، يساعدك البرتقال أيضًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، خذ برتقالة يوميًا للتحكم في مرض السكري. لديها مؤشر نسبة السكر في الدم من 44.



