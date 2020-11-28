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مرأة

4 فواكه تساعد على رفع مستويات السكر في الدم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:46 م
لرفع مستويات السكر
لرفع مستويات السكر في الدم .. احرص على تناول هذه الفواكه
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نهى هجرس
يعاني العديد من الاشخاص بسبب نقص السكر في الدم، ويجب أن يتوخوا الحذر الشديد في إعداد مخطط نظامهم الغذائي، حيث أن هناك القليل من الأطعمة التي يمكن أن يتناولها دون قلق ومع ذلك ، يجب ان يحرصوا على تناول هذه الفواكه لضبط مستويات السكر في الدم، نوضح لكم ابرزها، وفقا لما قدمه موقع "boldsky" .


- الفراولة 

هذه الفاكهه مليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تساعدك على التحكم في مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الفراولة على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 41 وهي منخفضة في الكربوهيدرات تحافظ الفراولة على معدتك ممتلئة ، وتحافظ على نشاطك وتساعدك على موازنة مستويات السكر في الدم، يمكن أن يكون تناول حوالي نصف كوب من الفراولة يوميًا مفيدًا لمرضى السكر. 

- البرتقال

غني بالألياف ، قليل السكر ، غني بفيتامين سي والثيامين ، تناول البرتقال سيساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، لديهم 87 في المائة من محتوى الماء ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة للغاية، يساعدك البرتقال أيضًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، خذ برتقالة يوميًا للتحكم في مرض السكري. لديها مؤشر نسبة السكر في الدم من 44.

- الكرز 

مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم إلى 22 ، غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والحديد وبيتا كاروتين والبوتاسيوم والفولات والمغنيسيوم والألياف ، الكرز مفيد للغاية لمرض السكري. علاوة على ذلك ، فإن الكرز مليء بالأنثوسيانين التي يعتقد أنها تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إنتاج الأنسولين بنسبة خمسين في المائة، يمكنك أن تأكل الكرز في شكل طازج. يمكن أن يكون تناول كوب واحد من الكرز في اليوم مفيدًا جدًا في السيطرة على مرض السكري

- التفاح 

غني بفيتامين C والألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعدك التفاح في السيطرة على مرض السكري، كما أنها تحتوي على البكتين الذي يساعد على إزالة السموم من الجسم وتقليل احتياجات الأنسولين لدى مرضى السكر بحوالي خمسة وثلاثين بالمائة، ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم يبلغ 38.
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