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أفضل صانع وفخر العرب.. عزة مصطفى تكشف سجل جوائز محمد أبو العينين.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:50 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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أسامة علي
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن جائزة فخر العرب هي تكريم لـ نماذج مؤثرة محليا واقليميا، ولمن استطاع تحقيق نجاحات حقيقية على مستوى الوطن العربى وافريقيا.

وتابعت عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم اختيار النائب محمد أبو العينين لتكريمه بجائزة فخر العرب بناءا على إسهاماته ونجاحاته فى مجالات الصناعة والاقتصاد ودوره المجتمعي.

وأضافت عزة مصطفى قائلة:" سألنا النائب محمد ابو العينين عن الجائزة، وصرح أنها دافع للاستمرار وبذل مزيد من الجهد".

ولفتت عزة مصطفى، إلى أن جائزة فخر العرب ليست الجائزة الاولى التى حصل عليها النائب محمد ابو العينين، حيث حصل على جائزة أفضل نائب فى دول جنوب المتوسط من البرلمان المتوسطى، وجائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية،  وجائزة "نوبل المتوسط" من منظمة البحر المتوسط العالمية.

وتابعت عزة مصطفى، حصل النائب محمد ابو العنين على جائزة افضل صانع في أفريقيا عام 2018 من الاتحاد الافريقى، وجائزة اكبر مصدر لليابان، جائزة السلم الذهبي من إيطاليا والعديد من الجوائز الاخرى

وقال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن قصص النجاح لا  تأتي صدفة، بل بمجهود وعرق وعمل، مؤكدا أن أول تحد له عمل مصنع وسط صحراء بدون عمالة مدربة.

وأكد عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أنه أول مصنع أقامه وسط الصحراء منذ 40 عامًا مضت مشيرا إلى أن هذا المصنع تم بتكنولوجيا عالية.

وأضاف محمد أبو العينين خلال تسلمه جائزة فخر العرب 2020 كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا في الاقتصاد العربي، أنه تحدى وقام بعمل منتج من شركة صغيرة لشركة عالمية كبيرة وتم احتلال المركز الثالث على العالم.

ولفت إلى أن هناك 20 ألف عامل بشركة سيراميكا وتصدر لـ 106 دول، ونصدر لـليابان أصعب سوق بالعالم. 

وتسلم النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، جائزة فخر العرب 2020 كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا في الاقتصاد العربي. 
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