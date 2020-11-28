رئيس جائزة فخر العرب: محمد أبو العينين مدرسة فى مجاله..فيديو

كشف بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب يكشف أسس اختيار الفائز بالجائزة عقب فوز النائب محمد أبو العينين بها.





وقال مكروز خلال تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن اكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى، لها مكاتب بحث فى جميع القطاعات ومكاتب استشارية، تقوم بترشيح الشخصيات، وعند وصول الشخصيات إلى مجلس الإدارة تقوم باختيار فائز.





وتابع رئيس جائزة فخر العرب، أن الهدف من فائدة فخر العرب، هي تكريم الشخصيات التي لها تأثير فى التنمية الشاملة والاقتصاد والعمل المجتمعي .









وختم بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب حديثه قائلا:"دور محمد أبو العينين ليس خفيا وإذا جاز التعبير فهو فوق التصنيف فهو مدرسة فى مجاله، ومرشح لجائزة أعلى ستضيفها أكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى".









و قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن جائزة فخر العرب تكريم لـ نماذج مؤثرة محليا واقليميا، ولمن استطاع تحقيق نجاحات حقيقية على مستوى الوطن العربى وافريقيا.



وتابعت عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم اختيار النائب محمد أبو العينين لتكريمه بجائزة فخر العرب بناء على إسهاماته ونجاحاته فى مجالات الصناعة والاقتصاد ودوره المجتمعي.

وأضافت عزة مصطفى قائلة:" سألنا النائب محمد أبو العينين عن الجائزة، وصرح أنها دافع للاستمرار وبذل مزيدا من الجهد".

ولفتت عزة مصطفى، أن جائزة فخر العرب ليست الجائزة الاولى التى حصل عليها النائب محمد ابو العينين، حيث حصل على جائزة أفضل نائب فى دول جنوب المتوسط من البرلمان المتوسطى، وجائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية، وجائزة "نوبل المتوسط" من منظمة البحر المتوسط العالمية.

وتابعت عزة مصطفى، حصل النائب محمد ابو العينين على جائزة افضل صانع في أفريقيا عام 2018 من الاتحاد الافريقى، وجائزة اكبر مصدر لليابان، جائزة السلم الذهبي من إيطاليا والعديد من الجوائز الاخرى .



وقدم النائب محمد أبو العينين رجل الصناعة المصرية، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، التحية للشيخ زايد وأبنائه خلال تسلم جائزة فخر العرب في دبي في مجال الاقتصاد.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمة له، على خلفية تسلم جائزة فخر العرب في دبي،بكل فخر أهدي جائزة فخر العرب إلى كل أم شهيد دفاعا عن الحق، مضيفا أن الشهداء رجال الجيش والشرطة وقفوا لحماية الأمة العربية بأكملها وضد تفتيت العرب.





وقال أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن قصص النجاح لا تأتي صدفة، بل بمجهود وعرق وعمل، وأكد أن أول تحد له عمل مصنع وسط صحراء بدون عمالة مدربة وإنه تحدى وقام بعمل منتج من شركة صغيرة لـ شركة عالمية كبيرة وتم احتلال المركز الثالث على العالم.





ولفت إلى أن هناك 20 ألف عامل بشركة سيراميكا وتصدر لـ 106 دول، ونصدر لـ اليابان أصعب سوق بالعالم.