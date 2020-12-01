شاهد.. السكان الأصليين لأكثر جزر معزولة عن عالم تماما

كشفت لقطات مثيرة الحياة واحدة من أكثر مجموعات الجزر النائية في العالم ، والتي لا يزال يسكنها المستوطنون القبليون الأصليون فقط ، في سلسلة من الصور المذهلة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تعد جزر ماركيساس "المعزولة للغاية" واحدة من أكثر الحضارات التي لم يزرها أحد في العالم ، ولا يزال سكانها غير متأثرين نسبيًا بالعالم المتقدم.

تنتشر الجزر في وسط المحيط الهادئ ، على بعد 1400 كيلومتر (880 ميل) من أقرب وجهة سياحية شهيرة في تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية.

وتظهر هذه الصور المذهلة ، التي التقطها المصور العالمي جيمي نيلسون ، كيف تبدو الحياة على الجزر ، التي أصبحت واحدة من أفضل أسرار العالم المحفوظة.

وكان جيمي ، 53 عامًا ، معروف بصورته عن الشعوب القبلية والأصلية زار جزر ماركيساس مرتين، للتعرف على ثقافة سكانها المعلوم عن العالم

وتوضح صوره المذهلة الآفاق البانورامية للجزر الـ 12 - التي لا يسكنها سوى ستة منها - بمناظرها الطبيعية الجبلية الخضراء التي ألهمت رواية المغامرة الشهيرة لروبرت لويس ستيفنسون ، جزيرة الكنز.