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أخبار البلد

قرارات جمهورية جديدة اليوم.. إنشاء جامعة وتخصيص أراض

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية التى نشرتها الجريدة الرسمية اليوم وأبرزها قرار رقم 621 لسنة 2020.  

وينص القرار على تخصيص قطعة أرض بمساحة (930920.41) فدان تقريبًا تعادل (3910641210) متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خــاصة بجهة منخفض توشكي بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (أ)، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أغراض الاستزراع والاستثمار السمكي.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 661 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرم الشيخ".
 
 
ونصت المادة الأولي من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن يكون للجامعة شخصيتها الاعتبارية الخاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
 
 
وتتكون الجامعة من كليات (الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، الإدارة والاقتصاد، الطب البشري، السياحة والفنادق، العلاج الطبيعي، التمريض، كلية الدراسات العليا).
 
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

وينص القانون على تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

كما صدق الرئيس  على القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

والتصديق على القانون رقم 209 لسنة 2020، بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
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