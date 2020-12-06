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تكنولوجيا

أبرزها Remix .. إنستجرام يطلق ميزات جديدة للمستخدمين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
برزها Remix .. انستجرام
برزها Remix .. انستجرام يطلق ميزات جديدة للمستخدمين
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ندى على
ذكرت تسريبات أن موقع Instagram  انستجرام يعمل على إصدار عدد من الميزات المختلفة خلال الأسابيع القادمة، منها ميزة Remix التى سيتم دمجها فى خاصية Reels التى تم إطلاقها مؤخرا والتى عبارة عن تصوير فيديو قصير لمدة 15 ثانية. 

وبحسب موقع Digital Information World فإن ميزة Remix أو ريمكس ستسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو موسيقية جنبًا إلى جنب مع إمكانية تنزيلها ودمجها مع فيديوهات أخرى، كما يمكن تعطيل ميزة  Remix في أي وقت من خلال خيار الإعدادات.  


أما الميزة الأخرى فستكون Broadcast Audience أو جمهور البث فستمكن المستخدمين من تقييد المشاهدة المباشرة سواء كانت عامة أو خاصة،  في الإعداد العام ، الأمر الذى يعني أن المتابعين سيحصلون على إشعارات بمجرد بدء البث المباشر أما إذاكان الفيديو خاصا فلن يتم إخطار المتابعين، كما يمكن أن يدعو الأشخاص للانضمام إلى البث المباشر. 

وسيكون إطلاق الميزتين الجديدتين إلى جانب ميزة Watch Together التى أطلقها انستجرام مؤخرا، حيث يمكن من خلالها مشاهدة مقاطع الفيديو في IGTV، وريلز Reels، والعروض التلفازية، ومقاطع الفيديو الشائعة في الوقت الفعلي على إنستجرام مع الأصدقاء أثناء الدردشات المرئية. 

ومؤخرا أطلق انستجرام ميزة Vanish Mode أو وضع التلاشي والتى عند تفعيلها ستمكن مستخدمى موقع أو تطبيق انستجرام من إرسال النصوص، والصور، والرسائل الصوتية، والرموز التعبيرية، والملصقات التي تختفي على الفور بمجرد مغادرة الطرف الآخر الدردشة، وسيقتصر تفعيل هذه الميزة فقط للمتابعين على إنستجرام. 

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