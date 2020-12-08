محافظ الشرقية: نبذل قصارى جهودنا لتوفير سبل الراحة لكافة الناخبين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب واجب وطني على جميع المواطنين وخاصة الشباب والمرأة ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم في لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية ، مشيرًا إلى أن ممارسة كل مواطن حقه الانتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في إختيار المرشح المناسب والذي سيكون قادرًا على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية لتكون الشرقية في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا المحافظ المواطنين، للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الانتخابية بشكل مشرف، مؤكدا ً أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر.

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ونوه محافظ الشرقية إلى أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر،مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع ، مؤكدًا علي المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة للتعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون اية معوقات.

يذكر إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 يبلغ 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال ترأسة إجتماع غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المعنية للاطمئنان على سير جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020م ان العملية الإنتخابية مرت أمس في يومها الاول بسلاسة وانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، وبدون حدوث أي معوقات ، و لم ترصد غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أية مشاكل في اللجان الإنتخابية.

وأضاف محافظ الشرقية انه جاءت مراكز "بلبيس – القرين - منشأة أبو عمر- صان الحجر" في مراكز متقدمه في نسب التصويت في إنتخابات مجلس النواب لليوم الأول لإنطلاقه.

شدد المحافظ علي الإستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقار الانتخابية بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يدلوا بعد بأصواتهم إلي النزول والمشاركة غدًا في الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الفعالة والتي تعكس الوعي السياسي.

وأشار المحافظ إلى أنه تجرى إنتخابات الإعادة في محافظة الشرقية ، في 982 مركز انتخابي و 1597 لجنة فرعية على مستوي المحافظة ، حيث تستقبل 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة

ووجه محافظ الشرقية الشكر لأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي إستطاعت متابعة سير العملية الانتخابية أمس لحظة بلحظة .