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فيديو جراف

فيديو جراف.. حكاية الطفل يوسف.. عاشق كرة القدم

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
لم يستكمل يوسف طفل مصري من بني سويف الذي يبلغ 15 عاما تعليمه واكتفى بالعمل مع خاله لتوفير المال لينفق على أسرته وقضي سنوات طفولته يمسح العربات داخل مدينة الشروق.

وكان حب كرة القدم يسري في دم الطفل يوسف حتى لو لم تكن الظروف مؤهلة لمساعدته على تحقيق حلمه، تخللها لحظات سعادة عابرة بمشاهدة أطفال يلعبون كرة القدم، حتى تصادف وجوده أمام أحد النوادي الذي يتدرب فيه الأطفال ليقف الطفل يوسف خارج الأسلاك الشائكة وكأنه صادف وجود ما يأمله.

ولمزيد من التفاصيل حول قصة الطفل يوسف عاشق الساحرة المستديرة، شاهد الفيديو جراف التالى.
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