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حوادث

قرار جديد من الجنايات بشأن محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة نظر ثالث جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج لجلسة ٥ يناير لعدم حضور شهود الاثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وكان ممثل النيابة العامة تلا أمر إحالة المتهمين والذي جاء نصه بإتهام النيابة العامة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابى يحيى موسى وعلاء السماحى وشقيق الإرهابى حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.
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