ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طفل ملعب الشروق المتابع لتدريبات الرياضة خارج السور يكشف تفاصيل الأمر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:16 ص
الطفل يوسف مصطفى
الطفل يوسف مصطفى
Advertisements
إسراء صبري
أكد الطفل يوسف مصطفى، صاحب صورة متابعته لأحد تدريبات الرياضة خارج سوار أحد الأندية، أنه بدأ في التدريبات الرسمية مع أحد الأندية بالفعل، معقبا "أنا فرحان جدا.. وبشكركوا كلكوا".

وتابع "أنا بحب الكورة أوي، ومعرفش مين اللي رفع الصورة بتاعتي".

وأكمل "مصطفى"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أنا بحب محمد صلاح ونفسي أبقى زيه".

كما التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الطفل يوسف مصطفي الصيفي صاحب الصورة الشهيرة متابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حاليًا على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق.

وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليميًا ورياضيًا وصحيًا، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع ، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي مجانا بعد انتشار صورته علي السوشيال ميديا

رسميا.. طفل السور ينضم لبراعم المقاصة.. صور

السماء تحنو على يوسف.. من سايس عربيات لأشهر ناشىء في مصر.. فيديو

الفيس بوك السبب.. طفل السور ينضم لبراعم المقاصة.. فيديو

فيديو جراف.. حكاية الطفل يوسف.. عاشق كرة القدم

مثله الأعلى محمد صلاح.. طفل "المقاصة" يحلم أن يصل للعالمية.. فيديو

ترشيحاتنا

قتلت زوجها برقبة زجاجة بسبب 150 ألف جنيه مصروف شهري| القصة الكاملة للفنانة عبير بيبرس بعد إحالتها للجنايات

اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر

بعد نجاته من الموت .. شاهد أول ظهور لـ إبراهيم حسن داخل المستشفى

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021

بسعر مليون جنيه.. ماسة ثمينة تغير حياة عامل كادح بعد عثوره عليها بالصدفة

موجز السوشيال ميديا.. أحمد أبو هشيمة يعتذر عن عدم إقامة عزاء لوالده.. تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري.. تركي آل الشيخ يستعيد ذكرياته مع الراحل نبيل فاروق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مليون جنيه.. ماسة ثمينة تغير حياة عامل كادح بعد عثوره عليها بالصدفة

بملابس جريئة.. زوجة محمود العسيلي تحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم