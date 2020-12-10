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فن

إلهام شاهين: تناولنا زنا المحارم بـ "حظر تجول" دون أن نخدش الحياء

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تمنت الفنانة إلهام شاهين أن تحصل على جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها " حظر تجول"، وأوضحت خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي ان الدور الذي قدمته في حظر تجول جديد ومختلف


 وأشارت إلهام شاهين الى أن الفكرة التى يتناولها العمل جديدة ومختلفة وأكدت أن المخرج أمير رمسيس أصر على تناول قضية زنا المحارم بالعمل بدون خدش الحياء للجمهور، وأكدت أن من يرتكب تلك الجريمة يستحق القتل مئة مرة.


يختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.


والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 


وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 


كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

 


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