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أهم الملفات في لقاء وزير البترول ونظيره العراقي.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:42 م
مباحثات بين مصر والعراق
مباحثات بين مصر والعراق
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نورهان رأفت
قال حمدي عبدالعزيز ، المتحدث الرسمي باسم  وزارة البترول : إن المباحثات بين مصر والعراق، تناولت دعم آليات التعاون الثنائي المشترك، في تداول البترول، واستهدفت نقل الخبرات المصرية ، في مجال التعدين ، إلى العراق.

وأضاف حمدي عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز " ، أن وزارة البترول ترتكز ، مؤخرا ، على تطوير آليات العمل ، في جميع مايخص الثروة المعدنية ، وبالتالي تمت مناقشة بعض النماذج ، مع الوزير العراقي، لافتا إلى أن وزير البترول العراقي، أكد أن دولته في حاجة للخبرات المصرية، في كثير من المجالات ، وتم الاتفاق خلال اللقاء ، على تشكيل لجنة خبراء مصرية ، ونقلها للعراق ، لتحقيق نموذج جيد للتعاون ، في مجال البترول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول أنه تم الاتفاق ، بين البلدين ، على تدريب الكوادر العراقية ، العاملة في مجال البترول ، من خلال كوادر مصرية ، مما يؤكد حرص العراق ، على الاستفادة ، من التجارب المصرية .

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش زيارته للكويت للمشاركة بالمؤتمر الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوبك) مع الدكتور ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء العراقي لشئون الطاقة ووزير البترول العراقي؛ حيث تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز وفرص توسع الشركات المصرية وزيادة مشروعاتها بالعراق إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ما يتعلق بتطورات أسواق البترول العالمية.

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية التشاور والتنسيق المستمر لدعم التكامل والتعاون العربي المشترك، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف مجالات الصناعة البترولية كأحد أهم العوامل التي تسهم في تقوية التعاون المصري العراقي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتاحة لدى الجانبين.

ومن جانبه أشاد الغضبان بالتعاون المثمر مع قطاع البترول ، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت المزيد من التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز وأن هناك المزيد من مجالات التعاون المقترحة والتي من الممكن أن تسهم في تحقيق الفوائد المشتركة للجانبين .

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