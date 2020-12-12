أخبار التوك شو.. ماكرون يقلد الرئيس السيسي أرفع وسام فرنسي.. وهالة زايد: 14% ممن سيحصلون على اللقاح عرضة للإصابة بـ كورونا

قال الإعلامي محمد الباز إن قمة الاتحاد الأوروبي قررت توقيع عقوبات على تركيا، نتيجة انتهاكاتها في شرق المتوسط، حيث إنها تقوم بالتنقيب عن ثروات في مياه تخص اليونان وقبرص، وعليه قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها.



قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لهيئة التنشيط السياحى، إن الهيئة تتعاون مع شركات وفنادق بالإضافة لشركات الطيران بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن لقاحات كورونا حملت معها أخبار إيجابية.





كشفت ميزار عبدالله، مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى من ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية، تفاصيل تواصل الرئيس السيسي معها من أجل توفير وحدة سكنية لها، قائلة: "تواصل معي اليوم ضيوف ووفد من وزارة التضامن الاجتماعي.







أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في فاكسيرا؛ لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.

