أخبار التوك شو.. ماكرون يقلد الرئيس السيسي أرفع وسام فرنسي.. وهالة زايد: 14% ممن سيحصلون على اللقاح عرضة للإصابة بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفرنسية تتمتع بعمق شديد جدا، موضحا أن الزيارة كانت ناجحة جدا وتضنمت العديد من الجوانب.
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أى شخص يحصل على جرعتين من اللقاح الجديد، لابد أن يواصل الاجراءات الاحترازية، فاللقاح يعطى فاعلية 86 %، أي أن هناك نسبة عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وإذا أصيبوا بالفعل، فسيتعرضون لها بأعراض ضعيفة، وهذا معناه أننا نأخذ الإجراءات الاحترازية، واللقاح قريب من الإنفلونزا، وهو أيضا ليس لقاح لمدى الحياة.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - كان يعتز برأي المرأة كما يعتز برأي الرجل.
كشف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تفاصيل جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا الصيني الذي وصل مصر أمس الخميس.
قال الإعلامي محمد الباز إن قمة الاتحاد الأوروبي قررت توقيع عقوبات على تركيا، نتيجة انتهاكاتها في شرق المتوسط، حيث إنها تقوم بالتنقيب عن ثروات في مياه تخص اليونان وقبرص، وعليه قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها.
قال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لهيئة التنشيط السياحى، إن الهيئة تتعاون مع شركات وفنادق بالإضافة لشركات الطيران بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن لقاحات كورونا حملت معها أخبار إيجابية.
كشفت ميزار عبدالله، مقيمة بمدينة العريش بشمال سيناء وهى من ذوى القدرات الخاصة وتعانى من إعاقة بصرية، تفاصيل تواصل الرئيس السيسي معها من أجل توفير وحدة سكنية لها، قائلة: "تواصل معي اليوم ضيوف ووفد من وزارة التضامن الاجتماعي.
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديدا في فاكسيرا؛ لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.
رد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة الصحة، عن سؤال عن كيفية الحصول على لقاح فيروس كورونا الصيني والذي وصل مصر مساء أمس الخميس.
نفى الإعلامى مصطفى بكرى، علاقته بـمنشور يتم تداوله على فيس بوك، بعد نشره من قبل أحد المواقع الصحفية التابعة لحكومة الوفاق فى ليبيا.