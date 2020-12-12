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محافظات

فحص 48 ألف مواطن راغبين في السفر للخارج بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:39 ص
فحص المواطنين الراغبين
فحص المواطنين الراغبين في السفر للخارج
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لعدد ٤٨٨٨٠ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن، منذ بدء العمل يوم ٢٩ يوليو الماضي، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي هذا بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءًا من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني

 https://clab.mohp.gov.eg/

علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

كما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه بناءا على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين فقد شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بأبو حماد، بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة ٢ صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز أبو حماد، وتمكنت الحملة من ضبط معمل مصغر بداخل إحدي هذه الصيدليات، يحتوي علي أدوات وأجهزة ومستلزمات لإجراء التحاليل الطبية بدون إستصدار ترخيص لذلك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام مفتشي الحملة بضبط ١٢٠ ألف (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات في أدوية بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات، وأدوية خاصة بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.

وأشار "مسعود" الي انه تم ضبط أجهزة ومستلزمات معامل تستخدم في التحاليل الطبية والتي تمثلت في "جهاز طرد مركزي، وميكروسكوب، وكواشف منتهية الصلاحية، وأدوات وأنابيب معملية، وأوراق تستخدم في طباعة نتائج التحاليل"، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتشميع الصيدليتان غير المرخصتان بكامل محتوياتهما، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، برقم ٦١٩٥ جنح أمن دولة طواريء لسنه ٢٠٢٠، كما تحرر لكل منشأة منهما محضر مزاولة نشاط طبي بصيدلية بدون إستصدار ترخيص لذلك، بمركز شرطة أبو حماد، وتم تسليم المتهم المسئول عن الصيدليات إلي مركز الشرطة لإستكمال التحقيقات والعرض علي النيابة.

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