فحص 307448 طالبا لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.





وأشار محافظ البحيرة، الى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة في 1 /11 /2020 وحتى الآن بلغ 307 آلاف و448 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 227741 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 79707 من طلاب الحضر.







وأوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة ، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.







وأكد محافظ البحيرة، أنه فى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال اثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.







ونفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية ١٩ لحوم التابعة لغرب النوبارية على مدار يومي ٢/٣ ديسمبر الجارى، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للقرى الأكثر احتياجًا.





وأوضح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٨٨ مريض من خلال ٤ عيادات متنقلة في ١٢ تخصص (جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة، عظام، أنف وأذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان ، تنظيم أسرة)، بالإضافة الي عمل ٢٩١ تحاليل دم وطفيليات، ٩ أشعة سينية، ١١٨ كشف مبكر علي الامراض غير السارية، ١٢٠ استبيان وعمل تثقيف صحي لـ ٣٠١، و١٠ حالات خلع أسنان.





يذكر أن نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه مجانية بقرية المعركة بمركز بدر خلال يومى ٣/٢ نوفمبر الماضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.





وأكد الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحه، انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة (جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة).





وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم عمل ٢١٣ تحاليل دم وطفيليات، ٩ اشعة سينية، ١٠١ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، بالإضافة إلى ١١٠ استبيانات وعمل تثقيف صحي ٢٨٥ مريضا و١١ حالة خلع أسنان، وبلغت إجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٢٣٠ تذكرة.





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