ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعنوان الإبداع طريق النجاح.. ندوة علمية لريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:42 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
Advertisements
محمود زيدان
نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ،  اليوم، ندوة علمية بعنوان ” الإبداع ..طريق النجاح"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات وحضور الكاتب الصحفي خالد حسن رئيس تحرير "عالم رقمي".

تناولت الندوة موضوع الإبداع وريادة الأعمال وكيفية تأهيل وتدريب الطلاب وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الطلاب وعرض أهم المؤسسات المانحة لدعم مشروعات الطلاب وكيفية صنع رائد أعمال .

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بأن موضوع الإبداع وريادة الأعمال أصبح محركًا رئيسيًا لتنمية اقتصادية متطورة ومستدامة بما له من إمكانيات كبيرة لخلق فرص عمل .

وأشاد رئيس الجامعة بتطوير ثقافة ومهارات التفكير الخاصة بريادة الأعمال داخل المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، مشيرا إلى ترويج الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن أحد أهم أولويات الجامعة هو التركيز على تنمية القدرات التنافسية لجميع طلابها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأن الجامعة ستواصل العمل لاستكمال مسيرة التميز والنجاح وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للحفاظ على مكانة الجامعة العلمية والسعي للمنافسة العالمية.

وفي نهاية الندوة، سلم الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات الجوائز للطلاب الفائزين .

بعنوان الإبداع طريق النجاح.. ندوة علمية لريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور
بعنوان الإبداع طريق النجاح.. ندوة علمية لريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور
بعنوان الإبداع طريق النجاح.. ندوة علمية لريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور
بعنوان الإبداع طريق النجاح.. ندوة علمية لريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور
بعنوان الإبداع طريق النجاح.. ندوة علمية لريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل الطلاب الجدد في 3 كليات علمية.. صور

بحضور المحافظ.. رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح معرض المشغولات اليدوية |صور

مستشار وزير التعليم العالي في ندوة حول الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ.. صور

جامعة كفرالشيخ تنظم اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال.. الأحد المقبل

غدا.. تدريب 150 طالبا خلال أسبوع ريادة الأعمال في جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تنظم اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال .. اليوم

ترشيحاتنا

بعد هدفه في شباك فولهام.. 5 أرقام تاريخية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

صراع الهدافين يشتعل بالدوري الإنجليزي .. موقف محمد صلاح من الحذاء الذهبي

الأشهر المقبلة أسوأ.. بيل جيتس يصدم العالم بموعد انتهاء كورونا

إصابة إسلام محارب نجم الأهلي السابق بفيروس كورونا

رفض الترويج لأكاذيب آبي أحمد.. صحيفة سودانية تكشف سبب قطع حمدوك زيارته لإثيوبيا

إصابة ربيع ياسين و 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمير ذاتي.. دراسة توضح كيف يقوم فيروس كورونا بـ اتلاف الرئة

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت hundai accent 2021 الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا .. صور

راغدة شلهوب لـ صدى البلد: المذيع المستفز يضر الضيف والمشاهد.. ولا أستضيف فنانا "عشان أبهدله"