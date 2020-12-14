بعنوان الإبداع طريق النجاح.. ندوة علمية لريادة الأعمال بجامعة كفر الشيخ.. صور

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات ب جامعة كفر الشيخ ، اليوم، ندوة علمية بعنوان ” الإبداع ..طريق النجاح"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات وحضور الكاتب الصحفي خالد حسن رئيس تحرير "عالم رقمي".





تناولت الندوة موضوع الإبداع وريادة الأعمال وكيفية تأهيل وتدريب الطلاب وتقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الطلاب وعرض أهم المؤسسات المانحة لدعم مشروعات الطلاب وكيفية صنع رائد أعمال .





وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بأن موضوع الإبداع وريادة الأعمال أصبح محركًا رئيسيًا لتنمية اقتصادية متطورة ومستدامة بما له من إمكانيات كبيرة لخلق فرص عمل .





وأشاد رئيس الجامعة بتطوير ثقافة ومهارات التفكير الخاصة بريادة الأعمال داخل المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، مشيرا إلى ترويج الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.





أكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن أحد أهم أولويات الجامعة هو التركيز على تنمية القدرات التنافسية لجميع طلابها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأن الجامعة ستواصل العمل لاستكمال مسيرة التميز والنجاح وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للحفاظ على مكانة الجامعة العلمية والسعي للمنافسة العالمية.





وفي نهاية الندوة، سلم الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات الجوائز للطلاب الفائزين .



