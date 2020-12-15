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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة سرقة تصميم تيشيرت الأهلي الجديد.. رضا عبدالعال يهاجم موسيماني.. منصب رئيس الجمهورية لـ وائل جمعة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
صدى البلد
صدى البلد
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القسم الرياضي
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار، صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير اقتراب إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا ضمن منافسات بطولة أمم فريقيا للشباب بتونس . 

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، حقيقة اعتذاره لـ محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، بعد واقعة الاحتفال بدرع الدوري الشهيرة . 

هاجم الإعلامي عمر ربيع ياسين الاتحاد الافريقي لكرة القدم واتحاد شمال افريقيا بسبب إصرارهم على إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره ليبيا رغم إصابة شباب الفراعنة بفيروس كورونا المستجد. 

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين إيجابية العينة الثانية لمدرب منتخب مصر للشباب ربيع ياسين قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بتونس. 

قال هيثم عادل، مدير قسم تصميم ودعاية في إحدى الشركات الإماراتية، إنه فوجئ بسرقة التصميم الذي وضعه لتشيرت الأهلي، قبل عدة سنوات، والذي اختير للموسم الجديد 2020-2021.

قال رضا عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، إن الأهلي كبير على مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وعليه أن يرحل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أيضًا.

قال وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إنه كان يثق في حصد الأهلي للقب إفريقيا للمرة التاسعة أمام الزمالك رغم كونه نهائي مختلف أمام الغريم التقليدي.

وجه مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التهنئة للاعبي وجماهير القلعة الحمراء بعد تحقيق الثلاثية في الموسم المنقضي، وتحدث عن وائل جمعة مدافع الأحمر السابق.
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