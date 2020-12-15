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مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:31 م
مياه البحيرة
مياه البحيرة
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مصطفى كرم
أصدر المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تعليماته بإنتشار كامل لكافة المعدات وسيارات المسح والنافورى والكباش  والأطقم بالشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار .

يأتي ذلك بالتنسيق مع الوحدات المحليه لجميع مراكز المحافظه واستمرار عمل غرفة الطوارئ والأزمات بالشركه علي مدار 24 ساعه بقيادة المهندس رئيس الشركه وتواجد السيدالمهندس رئيس قطاع المياه والسيد المهندس رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركه.

 كما أصدر "نشأت" تعليماته بالتعامل الفوري مع أي مشكلة تطرأ على الفور مع إستمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع وانتظام عملها، وكذا متابعة الشبكات وتطهير الشنايش وصفات المطر كما قام سيادته بعمل جوله ميدانية للتأكد على التمركزات وسير العمل بالروافع والمحطات ومتابعتها.


وكانت بعض مراكز محافظة البحيرة تعرضت  لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وخاصة بمراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار .
مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ
مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ
مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ
مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ
مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ
مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ
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