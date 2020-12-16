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أخبار العالم

طائرة ثالثة.. الإمارات ترسل مساعدات طبية ضخمة إلى غزة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
طائرة مساعدات إماراتية
طائرة مساعدات إماراتية إلى غزة
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شيماء مصطفى
أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى قطاع غزة، حيث احتوت على 14.4 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يأتي ذلك بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، ويستفيد منها أكثر من 14 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة.

وكانت الإمارات أرسلت أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في مايو الماضي، وبعدها استمرت في مساعدات طبية خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت 22 طنا لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.

وأكدت الإمارات التزامها في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، إذ تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.
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