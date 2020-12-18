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مرأة

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:57 ص
أفضل روتين لخسارة
أفضل روتين لخسارة الوزن
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حياة عبد العزيز
زيادة الوزن تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، ونصح الأطباء من جميع أنحاء العالم بضرورة خسارة الوزن لأنه يؤثر على الجهاز المناعي.

وقدم الخبراء وفقا لموقع timesofindia روتين يومي لخسارة الوزن بسهولة.

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وجبة الإفطار 
تناول كوب من الحليب مع بعض اللوز.

وجبة الغداء
تناول الغداء مبكرًا ، وهو نوع من البروتين مع كوب من الحليب الرائب وطبق السلطة.

وجبة قبل التمرين الرياضي 
حفنة من المكسرات والبذور مع موزة واحدة

وجبة ما بعد التمرين
كوب شاي أخضر وفواكه وتقليل الكافيين.

وجبة العشاء
وعاء من الحساء أو الشوفان يفعل أو دجاج مشوي.


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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

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