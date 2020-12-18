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أخبار العالم

عزل المناطق الموبوءة.. هلع في أستراليا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:28 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
فرضت السلطات الأسترالية على سكان السواحل الشمالية لمدينة سيدني، عزلًا صحيًا لمدة 3 أيام ومنعتهم من الخروج من منازلهم، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في 30 موقعًا، واكتشاف 17 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا.

ودعت الصحة الاسترالية إلى ارتداء الأقنعة الواقية وأقرت قيودًا على التنقل بين الأقاليم، كما فرضت السلطات الحجر الصحي لأسبوعين على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمستويات مثيرة للقلق، وفقًا لصحيفة "هيرالد صن" الاسترالية.

وأمام هذه المستجدات، سادت حالة من الهلع وسط السكان في السواحل الشمالية لسيدني حيث أفرغوا رفوفا واسعة من سلعها، لا سيما الغذائية، في المحلات وأسواق "السوبرماركت" في تكرار للمشاهد التي حدثت خلال الموجة الأولى من الوباء في بداية الربيع الماضي. وفرضت السلطات الحجر الصحي لمدة أسبوعين داخل فنادق على كل من ذهب إلى السواحل الشمالية مؤخرا.

وأعلنت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، الاسترالية، عن ظهور 28 حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مصدر تفشي المرض هو سلالة من الفيروس جاءت من الخارج، على الأرجح من الولايات المتحدة.

وكانت بريطانيا أعلنت قبل أيام، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في البلاد، مستبعدة أن تؤدي هذه السلالة إلى تقليل تأثير اللقاح الجديد الذي يجري استخدامه حاليًا للوقاية من الفيروس.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هناكوك، إنه تم رصد سلالة جديدة من كورونا في مناطق بإنجلترا، مشيرًا إلى أن هناك ما لا يقل عن 60 جهة محلية قد أعلنت تسجيل إصابات بها، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وأضاف هانكوك أنه تم ابلاغ منظمة الصحة العالمية بهذا التطور الجديد، وأن العلماء البريطانيين يجرون دراسات مفصلة على السلالة الجديدة.

وأكد وزير الصحة البريطاني عدم وجود دليل على أن هذه السلالة تتسبب في أعراض أشد شراسة، أو أنها ستؤدي إلى تقليل تأثير اللقاح الجديد الذي يجري استخدامه حاليًا للوقاية من الفيروس.

من جانبه، أوضح كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، أنه لا يوجد دليل على أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم تحديده في إنجلترا يسبب أعراضا أسوأ أو مختلفة.

وأضاف أن هناك العديد من السلالات. ويصادف أن هذا النوع لديه عدد من الطفرات أكثر من بعض السلالات الأخرى، ولهذا السبب أخذنا الأمر على محمل الجد"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد ويتي أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأعراض مختلفة لهذه السلالة، أو أن عملية الاختبار أو النتائج السريرية مختلفة.

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