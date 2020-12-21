فوائد غير متوقعة للفلفل الأسود .. أبرزها علاج البرد والسكري

يستخدم الفلفل الأسود فى مختلف مطابخ العالم لإضافة نكهة مميزة للطعام، لكن أغلبية مستخدميه قد لا يعرفون أنه فى نفس الوقت بمثابة علاج سحري لعدد كبير من الأمراض التى نعرضها لكم فى هذا التقرير، وفقا لما ذكره موقع " Healthifyme" .









غني بمضادات الأكسدة

الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة ، وهي جزيئات تتولد داخل الجسم وخارجه، و يحدث أيضًا توليد الجذور الحرة والضرر من خلال المواد الكيميائية والسموم والملوثات والأشعة الضارة وما إلى ذلك.









يتم أيضًا تكوين بعض هذه الجذور الحرة بشكل طبيعي - أثناء ممارسة الرياضة وهضم الطعام ، ويؤدي التعرض لهذه الجذور الحرة إلى أضرار جسدية وقد تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.









يحتوي الفلفل الأسود على مركب بيبيرين الذي ثبت أن له تأثيرات مضادة للأكسدة وبالتالي يساعد على منع تلف الجذور الحرة لخلاياك.









يعالج السعال ونزلات البرد

يعد البرد والسعال من أكثر مشاكل الجهاز التنفسي شيوعًا التي تؤثر علينا جميعًا، والفلفل الأسود هو عنصر رئيسي في الأدوية الهندية التي تستخدم منذ فترة طويلة كعلاج لهذه المشاكل وتوفر هذه الأدوية الراحة من احتقان الأنف وتساعد في إزالة المخاط من الجهاز التنفسي للشفاء بشكل أسرع، يمكن إضافة الفلفل الأسود إلى الشاي الأخضر ، أو بالماء الفاتر مع الكركم.









علاج الأيورفيدا القديم للبرد والسعال - فلفل أسود ، رشة كركم ، 2-3 قطرات من العسل - تخلط جيدًا وتناولها مع الماء الدافئ.









يفيد الدماغ

الفلفل الأسود له تأثير محفز على دماغنا، ويساعد بشكل خاص المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي، و يحسن الذاكرة والوظيفة المعرفية لدى الفرد عن طريق تحفيز المسارات الكيميائية في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل أيضًا كمضاد للاكتئاب ويحسن الحالة المزاجية للفرد.









تحسين نسبة السكر في الدم

الفلفل الأسود مفيد في السيطرة على مستوى السكر لدى مرضى السكري من النوع 2 الذي يحدث عندما لا يتمكن البنكرياس في الجسم من إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما يتوقف الجسم عن الاستجابة بشكل كافٍ لمستويات الأنسولين الطبيعية. لهذا ، غالبًا ما يدعي خبراء التغذية أن إضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي كما يساعد الفلفل الأسود في محاربة السمنة ، والتي تعد أيضًا أحد العوامل الرئيسية المساهمة في مرض السكري.









خفض مستويات الكوليسترول في الدم

يعد قصور القلب الاحتقاني أحد أكثر الأمراض شيوعًا وهو سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم و يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعًا لهذا المرض. و أشارت الدراسات إلى أن الفلفل الأسود يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم مع زيادة مستويات الكوليسترول "الجيد".









خصائص مكافحة السرطان

الفلفل الأسود له خصائص مضادة للسرطان مركب البيبيرين ، بخصائصه المضادة للأكسدة ، يقلل من تلف الخلايا ويحافظ على صحة الأنسجة، وبالتالي ، فإن تناول الفلفل الأسود المطحون حديثًا يمكن أن يساعدك في الوقاية من السرطان ، نظرًا لتأثيراته المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة.









يساعد في امتصاص العناصر الغذائية

يساعد الفلفل الأسود على زيادة امتصاص العناصر الغذائية الأساسية بسبب نشاطه التثبيطي على إنزيمات استقلاب الدواء ، يمكن أن يساعد في زيادة التوافر البيولوجي لبعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والسيلينيوم ، وكذلك المكونات المفيدة الموجودة في الشاي الأخضر والكركم.









يحفز الهضم

يساعد الفلفل الأسود في عملية الهضم. لقد وجد أن له تأثيرا محفزا على الجهاز الهضمي بأكمله. البيبرين ، الموجود في الفلفل الأسود ، يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك (HCl) في المعدة ، مما يساعد مرة أخرى على هضم البروتينات.









فقدان الدهون

يدعم الفلفل الأسود جهود فقدان الوزن. يساعد على تكسير الخلايا الدهنية ، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في زيادة مستويات التمثيل الغذائي في الجسم. يسمح هذا التمثيل الغذائي المتزايد بانهيار متزايد للدهون ويساعد في فقدان الدهون.









يعالج مشاكل البشرة