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مرأة

محببة للأطفال.. سلطة الذرة والفاصوليا بخطوات سهلة وسريعة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
 سلطة البطاطس والفاصوليا من السلطات المحبوبة لدى الأطفال فهو مزيج  من الفواكه المجففة والقشدة والمايونيز الطازجة.

ولتحضير هذه الوصفة الصحية للسلطة، يجب استخدام الخضراوات الطازجة فقط. الفاصوليا والبطاطس الحلوة والذرة الحلوة. 
إليك المكونات والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الكمية تكفي 2
وقت التحضير..18 دقيقة

مكونات السلطة:
فاصوليا بيضاء
- 200 جم فاصوليا حمراء
- 100 جم فاصوليا خضراء
- 100 جم (مسلوق) ذرة حلوة
- نصف كوب بطاطس
- 1 (مفرومة ومسلوقة) جزر 1
- (مقطع) فواكه مشكلة
- 200 جم صودا الطبخ

مكونات صلصة الكريمة:

-قشطة
- نصف كوب مايونيز
- نصف كوب سكر
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأبيض
- ملعقة صغيرة ملح للتذوق

طريقة عمل صلصة الكريمة:

أضف الكريمة والمايونيز والسكر ومسحوق الفلفل الأبيض والملح في وعاء.
تخلط هذه المكونات جيدًا وتترك جانبًا.

 خطوات السلطة  :

تحتاج أولًا إلى نقع الفاصوليا البيضاء والحمراء في الماء.
أضف القليل من صودا الطهي إلى الماء. اتركه جانبًا لمدة 10 دقائق.
نضيف هذه الحبوب في مقلاة ونضيف الماء ونغليها لمدة 10 دقائق.
عندما تنتهي ، تخلص من الماء. في وعاء الخلط أضيفي الفاصوليا المسلوقة (الحمراء والبيضاء) والفاصوليا الخضراء والذرة الحلوة والبطاطا والجزر والفواكه.
امزج كل هذه المكونات جيدًا.
عندما تمتزج المكونات  أضيفي صلصة الكريمة فوق الفاصوليا المسلوقة واخلطيها جيدًا.


سلطة البطاطس والبازلاء بالثوم
مكونات:
1/2 كيلو جرام فاصوليا
1/2 كيلو جرام بطاطس
2 حبة كبيرة جزر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة شاي
ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
كوب كبير مايونيز
نصف ملعقة ثوم مفروم

طريقة :
تحتاج هذه الوصفة إلى تحضير المكونات الخاصة بها، وذلك عن طريقة تقطيع الخضروات وتسويتها. 
يجب القيام بتقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم بعد ذلك يغسل جيدًا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به، وكذلك الحال في البطاطس، تقشر ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تغسل بالماء الجاري، ومعهم الفاصوليا  التي يجب أن تغسل جيدًا وبعد سلق كافة مكونات يتم  يتم دمج مكونات السلطه وإضافة المايزنيز والثوم المفروم  .
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