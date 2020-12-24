ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بأمر المحافظ .. إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:06 م
إقالة نائب رئيس
إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل
Advertisements
أسماء الجنبيهى

قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيره، اقاله نائب رئيس مدينه دمنهور من مهام منصبه لتقاعسه في أداء عمله وسوء مستوى النظافه بشارع الروضه ومتفرعاته. 

جاء ذلك خلال الجوله التفقديه التي قام بها منذ قليل  والتي تفقد خلالها شوارع المعهد الديني والروضه وعبد السلام الشاذلي و الجمهورية وعرابى و مدخل المحافظه ومنطقه المحطة. 

حيث تلاحظ سوء مستوى النظافه وخاصه بمتفرعات شارع الروضه، من الناحيه آخرى وخلال جولته تابع المحافظ أعمال معدة حديثه لإحدى الشركات خاصة بأعمال رصف رد الشيء لاصله بالشوارع  وتابع تجربه عملية لتلك المعدة. 

وأشار محافظ البحيرة إلى جهود المحافظه المستمرة للاستعانة باحدث المعدات والتقنيات الحديثة فى مختلف المجالات خاصة في ما يخص قطاع النظافه والبيئه واعمال الرصف لتقديم افضل خدمه للمواطن البحراوي. 

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة مهندس حازم الاشموني سكرتير عام المحافظة. 



أجري اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية لأعمال الرصف الجارية بمتفرعات شارع عبد السلام الشاذلى فى اتجاه شارع المعهد الدينى،حيث يتم رصف شوارع عمرو بن العاص ومكى والسنتريسى والناقة  بأطوال 500 متر لكل منها وبتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه. 

وتابع المحافظ المرحلة الاخيرة من وضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع عمرو بن العاص بعد الانتهاء من  تركيب بلاعات الصرف والصفايات ومطابق الأمطار بها،وشدد على مراعاة الإلتزام بالمواصفات الفنية وبالبرنامج الزمني لنهو الأعمال الجارية خلال يناير القادم .

ووجه المحافظ بالبدء فور انتهاء تلك الاعمال فى رصف المنطقة الواقعة خلف الصرف المغطى وتفرعاتها باجمالى اطوال 1200 متر  حيث يتم حاليا تركيب المطابق والبالوعات وصفايات المطر بها.


بأمر المحافظ .. إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل
بأمر المحافظ .. إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل
بأمر المحافظ .. إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل
بأمر المحافظ .. إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان رصف شوارع فوه بـ الإنترلوك.. صور

محافظ الغربية: الاستلام النهائي لأي شارع لن يتم إلا بعد تقرير فني من لجنة متخصصة

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية على المخابز.. تفاصيل

محافظ الجيزة يتابع خطة الرصف في الأحياء والمراكز

لتحسين كفاءة المرور.. محافظ البحيرة يتابع رصف 4 طرق بمدينة دمنهور

لتحسين كفاءة الطرق.. رصف شارع الثورة بالمحمودية بتكلفة أكثر من 3 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

محمد صلاح ثالثا.. صحفي سكاي سبورتس العالمية يختار لـ صدى البلد أفضل 5 لاعبين في العالم

مسئولو مسجد الحامدية الشاذلية: ‏إلغاء مراسم عزاء رئيس الزمالك بسبب كورونا

بعد وفاة بكري.. المستشار هشام إبراهيم رئيسا لنادي الزمالك مؤقتا

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية

الزمالك يشكر وزير الشباب والخطيب في بيان رسمي

بعد صورتهما المثيرة للجدل .. فارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد