بأمر المحافظ .. إقالة نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن العمل





قرر اللواء هشام آمنه محافظ البحيره، اقاله نائب رئيس مدينه دمنهور من مهام منصبه لتقاعسه في أداء عمله وسوء مستوى النظافه بشارع الروضه ومتفرعاته.





جاء ذلك خلال الجوله التفقديه التي قام بها منذ قليل والتي تفقد خلالها شوارع المعهد الديني والروضه وعبد السلام الشاذلي و الجمهورية وعرابى و مدخل المحافظه ومنطقه المحطة.





حيث تلاحظ سوء مستوى النظافه وخاصه بمتفرعات شارع الروضه، من الناحيه آخرى وخلال جولته تابع المحافظ أعمال معدة حديثه لإحدى الشركات خاصة بأعمال رصف رد الشيء لاصله بالشوارع وتابع تجربه عملية لتلك المعدة.





وأشار محافظ البحيرة إلى جهود المحافظه المستمرة للاستعانة باحدث المعدات والتقنيات الحديثة فى مختلف المجالات خاصة في ما يخص قطاع النظافه والبيئه واعمال الرصف لتقديم افضل خدمه للمواطن البحراوي.





رافق اللواء المحافظ خلال الجولة مهندس حازم الاشموني سكرتير عام المحافظة.













أجري اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية لأعمال الرصف الجارية بمتفرعات شارع عبد السلام الشاذلى فى اتجاه شارع المعهد الدينى،حيث يتم رصف شوارع عمرو بن العاص ومكى والسنتريسى والناقة بأطوال 500 متر لكل منها وبتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه.





وتابع المحافظ المرحلة الاخيرة من وضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع عمرو بن العاص بعد الانتهاء من تركيب بلاعات الصرف والصفايات ومطابق الأمطار بها،وشدد على مراعاة الإلتزام بالمواصفات الفنية وبالبرنامج الزمني لنهو الأعمال الجارية خلال يناير القادم .





ووجه المحافظ بالبدء فور انتهاء تلك الاعمال فى رصف المنطقة الواقعة خلف الصرف المغطى وتفرعاتها باجمالى اطوال 1200 متر حيث يتم حاليا تركيب المطابق والبالوعات وصفايات المطر بها.







