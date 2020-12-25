انتبه .. 4 علامات تشير إلى نقص الماء في الجسم

2- بول غامق

إذا كنت لا تحتاج إلى التبول، فهذا يعني أن جسمك ليس لديه ما يكفي من الماء للمشاركة في هذه العملية، بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظ وجود لون أصفر أو بني داكن في البول، وهو علامة أخرى على الجفاف، عادة ما يكون التغيير في لون البول نتيجة للسموم "العالقة" في الجسم.





3- جفاف الجلد والعين

يتفاعل الجسم بطرق غريبة عندما لا يكون هناك ماء، لذلك يمكن ملاحظة الجفاف في شكل شفتيك وعينيك وبشرتك، إذا كان لديك جفاف في هذه المناطق، فقد يرسل لك جسمك إشارة لزيادة كمية الماء اليومية.



4- ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم نتيجة مباشرة للجفاف، وتحدث هذه الحالة بسبب نقص الماء لتخفيف الدم، مما يسمح للصوديوم بتكوين لويحات في مجرى الدم.



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