مشروبات لعلاج الكلى.. الماء وعصير التفاح الأبرز

ويفضل بعض الناس علاج الحالات الطبية بالعلاجات المنزلية أو العلاجات البديلة واستهلاك مشروبات لعلاج الكلى والألم الناتج عنها، إلا أن الأمر يبقى مؤقتا ، لذا يجب استشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.

نظرًا لمدى خطورة التهابات الكلى ، من المهم ألا تعتمد على العلاجات المنزلية . بدلًا من ذلك ، يجب أن تتناول المضادات الحيوية التي يصفها لك طبيبك وتستخدم العلاجات المنزلية للمساعدة و مشروبات لعلاج الكلى في تخفيف الأعراض أو الألم وتجنب التهابات المسالك البولية وتحسين وظائف الكلى، وذلك عبر :





1- شرب الماء

شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا من الجسم ، مما يساعد على القضاء على العدوى بشكل أسرع، يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيف الجهاز البولي بالكامل.





يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء أيضًا في منع التهابات المسالك البولية التي يمكن أن تؤدي إلى التهابات الكلى وهي أحد أبرز مشروبات لعلاج الكلى ، لذلك من الجيد شرب ثمانية أكواب من السوائل على الأقل يوميًا.





2- عصير التوت البري

يستخدم عصير التوت البري منذ فترة طويلة كعلاج لالتهابات المسالك البولية والتهابات المثانة. هناك بعض الأدلة على أن شرب عصير التوت البري قد يساعد أو يمنع التهابات المسالك البولية لدى بعض الأشخاص.





يفضل الكثير من الناس النكهة الحلوة لعصير التوت البري على الماء كأحد مشروبات لعلاج الكلى . ومع ذلك ، فإن عصائر التوت البري المليئة بالمحليات المضافة ليست رائعة بالنسبة لك.





3- تجنب الكحول والقهوة :

ويتمثل الدور الأكثر أهمية للكلى في تصفية المواد والسموم الضارة ، ويمكن أن يتطلب كل من الكحول والكافيين عملًا إضافيًا من الكلى. هذا قد يعيق عملية الشفاء من العدوى. يجب أيضًا عدم خلط الكحول والمضادات الحيوية ، لذا تجنب الكحول أثناء العلاج لهذا السبب أيضًا.





4- المشروبات التي تعزز البروبيوتيك

للبروبيوتيك فائدتان كبيرتان عندما يتعلق الأمر بعلاج التهابات الكلى ويمكن استهلاك مشروبات لعلاج الكلى ، وذلك لأنها تساعد في الحفاظ على بكتيريا الجسم الصحية تحت السيطره ، على الرغم من أن المضادات الحيوية قد تتخلص من البكتيريا "الجيدة" و "السيئة".





هناك أيضًا دليل على ذلك يمكن أن تساعد البروبيوتيك الكلى في معالجة النفايات ، وكلما كانت الكليتان تعملان بشكل أفضل ، كان العلاج أكثر فعالية.





5 - فيتامين سي

وبالنسبة لـ مشروبات لعلاج الكلى فإن فيتامين ج سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الأنسجة في الجسم من الإجهاد التأكسدي ، والتي يمكن أن تساعد تلقائيًا في تعزيز صحة الكلى. هناك أيضًا أبحاث قديمة تدل على أن فيتامين سي يمكن أن يمنع تندب الكلى أثناء عدوى الكلى الحادة ويزيد من الإنزيمات داخل الكلى.





6- عصير البقدونس

ويستخدم عصير البقدونس كأحد مشروبات لعلاج الكلى و هو مدر للبول كثيف المغذيات، التي يمكن أن تزيد من وتيرة وكمية التبول. يمكن أن يساعد ذلك في التخلص من البكتيريا في الكلى بشكل أسرع ، مما يجعل المضادات الحيوية أكثر فعالية. إذا كنت لا تحب طعم البقدونس تمامًا ، فيمكنك مزجها في عصير مع الفواكه ذات النكهة القوية ، بما في ذلك التوت البري أو العنب البري للحصول على أفضل النتائج.





7- عصير التفاح