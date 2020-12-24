بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بينهم 6 أطفال فى انقلاب سيارة بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة بيجو بطريق أبوتشت أمام قرية الرزقة، شمال قنا، عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 6 أطفال.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو أمام قرية الرزقه، نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص.





تبين إصابة كل من: إيمان عبد الحكيم ابراهيم 30 عاما، علي وجدي عيسوي 12 عامًا، وجدي عيسوي ابراهيم 50 عامًا، أميرة أحمد حسن حسين 7 أعوام، أسماء وجدي عسيوي 7 أعوام، ندى هاشم عويس 8 أعوام، نجاة عبد الحكيم ابراهيم 45 عامًا، منيره ابراهيم أحمد 12 عاما، آيه هاشم عويس 14 عامًا، و أحمد زكي سعد الدين 37 عامًا.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق قنا، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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