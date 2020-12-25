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سيارات

كيف تتخلص من الماء الموجود في البنزين ؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
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هند عصام
يعد اختلاط الماء مع البنزين من أكثر المشاكل التي تواجه أصحاب السيارات ، وبسبب ذلك توقف السيارة بشكل مفاجئ ، وقد يحصل تقطيع في حركة السيارة ، ثم توقفها بشكل تام.

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" أبرز علامات اختلاط البنزين بالماء.

من أبرز العلامات هي توقف السيارة عن السير تماما ، ويتكون الصدأ في خزان الوقود، مما يؤدي إلى انتشار ثقوب تظهر في أرضية الخزان ، ليتسرب الوقود خارج الخزان حيت ستكون السيارة معرضة للاحتراق ، بالإضافة إلى قصر عمره الافتراضي.

وهناك طرق كثيرة للتخلص من اختلاط البنزين في السيارة ، يجب إيقاف المحرك عن العمل ، وسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السيارات .


يجب التخلص من الوقود الموجود في الخزان ، عن طريق فك الخزان ، وتنظيفه أو تنظيف أنابيب نقل الوقود بشكل جيد عبر استخدام الهواء المضغوط .

كما يمكن التخلص من البنزين الذي يحتوي على الماء عن طريق " الشفط " ، وهي وسيلة تمكنك من سحب البنزين من فتحة البنزين عبر استخدام المكنسة .

ويجب التأكد من أن الخزان أصبح فارغا تماما ، فعليك تنظيف باقي الدورة عبر تغيير فلاتر البنزين ، وتنظيف الانابيب باستخدام الهواء المضغوط.
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