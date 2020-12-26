كفر الشيخ تطور المناطق العشوائية.. تسكين 134 أسرة من قاطني منشية فؤاد البحرية والقبلية.. ومشروع لتطوير دريسة الهندسة والسواقين في قلين

مشروع تطوير منطقة الحكر الوسطاني بغرب مدينة كفر الشيخ

تنفيذ تطوير منطقة سخا برفع كفاءة شبكة مياه الشرب بنسبة 98%

البدء بأعمال الرصف والانترلوك وبياض الواجهات في سخا وميت علوان











شهدت محافظة كفر الشيخ تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وأولها مشروع تطوير منطقة منشأة فؤاد العشوائية بمدينة كفر الشيخ، حيث تم إعداد اتفاقية بين صندوق تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تطوير منطقة منشأة فؤاد القبلية والبحرية بكفر الشيخ باعتبارها منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية، وذلك من المبلغ الذي أتيح من الصندوق، وتم إخلاء أهالي المنطقة مع تعويضهم بوحدات سكنية في منطقة أخرى طبقًا لخطة العمل المُعتمدة.









وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من إنشاء وبناء 10 عمارات محددة للمشروع بواقع 214 وحدة سكنية، واستغلال الدور الأرضي في 6 عمارات لعمل محلات تجارية بواقع 81 محلًا تجاريًا وتم طرح المشروع والإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، وتم الانتهاء من عمل التشطيبات النهائية وإدخال المرافق لجميع العمارات، وتم الاستلام النهائي للعمارات من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن منطقة منشأة فؤاد تنقسم إلى قسمين بحيرة وقبلية يفصل بينهما شريط السكة الحديد.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسكين 134 وحدة سكنية من واقع 214 وحدة سكنية "68 وحدة لأهالي منشية فؤاد القبلية و75 وحدة لأهالي منشية فؤاد البحرية"، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لتسكين باقي الوحدات السكنية، وتم إخلاء المعتدين وإخراجهم من الوحدات وعددها 21 وحدة سكنية، وأصبحت الوحدات في حوزة الوحدة المحلية لمجلس ومدينة كفر الشيخ.









وأشار إلى مشروع تطوير منطقتي دريسة الهندسة والسواقين بمدينة قلين، وتم إبرام اتفاقية تعاون رباعية بين المحافظة والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية التابعة لهيئة السكة الحديد ووزارة التطوير الحضري والعشوائيات لتطوير المنطقتين، وتم تشكيل لجنة لحصر السكان بالقرار رقم 120 لسنة 2015 م برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمحافظة، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى تحديد عدد الوحدات السكنية الموجودة بمنطقة دريسه السواقين بواقع 19 وحدة سكنية وعدد الوحدات السكنية الموجودة بمنطقة دريسة الهندسة 25 وحدة بإجمالي 44 وحدة سكنية.









وأوضح محافظ كفر الشيخ، مجال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، وتضم أولًا: مشروع تطوير منطقة الحكر الوسطاني بغرب مدينة كفر الشيخ، وقد تقرر اختيار هذه المنطقة لتطويرها لتصنيفها كمنطقة عشوائية غير مخططة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكليف مكتب استشاري لإعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى ووضع خطة تطوير متكاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية لمنطقة الحكر الوسطاني ( سيدي طلحة) بمدينة كفر الشيخ.









وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار المحافظة 859 بتاريخ 12 أكتوبر 2020 م برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك لدراسة منطقة الحكر الوسطاني بحي غرب المدينة، وفقًا لخريطة المنطقة وإمكانية إيجاد محاور طولية وعرضية وتقاطعها مع شارع الشيخ اللبان ودراسة منطقة سيدي مبارك ومنطقة سيدي طلحة.









وتابع: "أما مشروع تطوير منطقتي "سخا - ميت علوان"، فتم عقد اتفاقية بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة كفر الشيخ في ديسمبر 2019م لتطوير المنطقتين كمناطق غير مخططة بحي شرق العاصمة"، لافتًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلي تطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وأعمال الرصف والإنترلوك بالمنطقين.









وأشار محافظ كفر الشيخ إلى الموقف التنفيذي لتطوير منطقتي "سخا - ميت علوان"، فتم تنفيذ تطوير بمنطقة ميت علوان، لرفع كفاءة وفصل خط طرد محطة رفع رقم 8 من محطة 47 عمارة بنسبة 98%، ورفع كفاءة الصرف الصحي بنسبة 98%، وتطوير شبكة مياه الشرب بنسبة 98%، وأعمال الكهرباء بنسبة 50%، وسيتم البدء بأعمال الرصف والإنترلوك وبياض الواجهات.









واستطرد: "بالإضافة إلى تنفيذ تطوير منطقة سخا، وذلك بتطوير شبكة مياه الشرب بنسبة 98%، ورفع كفاءة الصرف الصحي بنسبة 98%، وأعمال الكهرباء بنسبة 50%، وسيتم البدء في أعمال الرصف والإنترلوك وبياض الواجهات"، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المواطنين، وهذا ما تقوم به محافظة كفر الشيخ.