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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الصور الرسمية لهواتف Xiaomi Mi 11.. كيف تعرف أن تطبيقات هاتفك تتجس عليك؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:00 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أطلقت شركة "سوني" منصة ألعابها الأحدث بلاي ستيشن PlayStation 5، خلال الأسابيع الماضية، حيث يتمتع الإصدار الجديد من وحدة التحكم بالألعاب بكتبة كبيرة من الألعاب، إلى جانب ذلك تتميز بميزة رائعة وهي إمكانية الوصول إلى مكتبة ألعاب الطراز السابق PS4، بشكل مباشر عبر خدمة PlayStation Plus.


كثيرا ما نقوم بإرسال رسائل شخصية عن طريق الخطأ لأشخاص آخرين فى تطبيق الرسائل WhatsApp الأمر الذى يعتبر محرجا للغاية، خاصة إذا كانت هذه الرسائل عبارة عن صور أو فيديوهات شخصية أو حتى أوراق مهمة. 


كشفت تسريبات الصور الرسمية لهواتف Xiaomi Mi 11   القادمة من شركة شاومى الصينية، والتى سيتم الإعلان عنها  رسميا بعد 3 أيام فى 28 ديسمبر المقبل، حيث كانت قد ظهرت عدة صور فى السابق تظهر تصميم أجزاء محددة فقط من الهاتف. 


كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy A72 الذى ستصدره شركة سامسونج فى بداية العام المقبل 2021 ، قد تم اعتماده من قبل وكالة الهواتف الذكية  Geekbench تحت نموذجى  SM-A725F  و SM-A726B مما يؤكد إطلاقه بتقنيتى الجيل الرابع والخامس للاتصالات 4G و 5G . 


منذ أيام، أطلق تطبيق المراسلة الشهير Telegram تيليجرام ، ميزة جديدة وهى  الدردشة الصوتية، والتى يتفوق بها التطبيق على معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، حيث أنها مختلفة تماما عن ميزة الرسائل الصوتية الموجودة فى أغلب التطبيقات. 


ذكرت تقارير أن تطبيق مكالمات الفيديو Zoom  يتجه لإنشاء نظام بريد إلكترونى جديد مثل تطبيق البريد Gmail ، وذلك حتى يستطيع التنافس مع شركة جوجل عندما قامت بانشاء منصتها للفيديو Meet وربطتها بتطبيق البريد Gmail. 


وبحسب موقع 9to5Google التقنى فإن شركة سامسونج كانت تسخر من هواتف آيفون 12 لعدم احتوائها على شواحن أو سماعات، وكذلك افتقارها لمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز الموجود فى هواتف Galaxy Note20 ، والذى تفتقر إليه هواتف آيفون 12 التى جاءت ب 60 هرتز وهو معدل تحديث ضعيف للغاية. 


من المعروف أن معظم التطبيقات الموجودة فى هواتفنا تقوم طوال الوقت بجمع البيانات والمعلومات الخاصة بسجل البحث وتجمع معلومات مهمة مثل البريد الإلكترونى ورقم الهاتف وبيانات الموقع والصور والفيديوهاتف وكذلك الملفات الموجودة على هاتفك. 


كشفت عدة تسريبات صورا جديدة وعدد من المواصفات لهواتف OnePlus 9  من شركة وان بلس الصينية، والتى ستكون عبارة عن 3 هواتف هى OnePlus 9 و 9 Pro OnePlus و 9E  OnePlus والتى من المقر طرحها فى بداية العام المقبل 2021 . 

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