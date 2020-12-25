أخبار الفن| حقيقة هروب رانيا يوسف.. آيتن عامر تنتقد عفاف شعيب بشدة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





تعرضت المخرجة إيناس الدغيدي للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما تم الإعلان عنه من ساعات قليلة.

وكشفت إيناس الدغيدي حالتها في تصريح مقتضب لصدي البلد قائلة: أنا حاليا بحالة جيدة وفي مرحلة التعافي من كورونا المستجد واتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وادعو جمهوري بالدعاء لي ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر والأمة العربية.





حرص «صدى البلد» على التواصل مع الفنانة رانيا يوسف، للتأكد من صحة ما تردد من أخبار حول تغيير محل إقامتها مؤخرًا، بسبب الملاحقة القضائية لها جراء تصريحاتها الأخيرة التي أثارت ضجة على إحدى القنوات العراقية.

ولم تقم رانيا يوسف، بالرد على هذه الأخبار بالتأكيد أو النفي وذلك بعد محاولات منا للتأكد بشكل مباشر من صحة ما تداول عنها.





سخرت النجمة رانيا يوسف من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل اخر خوفا من الملاحقة القضائية رافضة التعليق بأكثر من ذلك، لافتة إلى أن فيديو الكريسماس الذي نشرته عبر حسابها على انستجرام كان من منزلها، مضيفًة:«الفيديو بتاع امبارح كان من بيتي».





نشرت الفنانة آيتن عامر، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، انتقدت فيه تصريحات الفنانة عفاف شعيب، حول مساعدة الرجل لزوجته في أعمال المنزل.

وكتبت آيتن عامر في تغريدتها على تويتر قائلة: «ايه التصريحات العجيبة دى بس !!! مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد».





تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديدا من حفل عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة -الذي أقيم ليلة أمس- وظهرت فيه بصحبة حبيبها محمود شاهين -ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين- وهما يرقصان ويحتفلان بعيد الميلاد.

يأتي ذلك بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية.





طرح الهضبة عمرو دياب «فاكرني يا حب»، أولى أغاني ألبومه الجديد «يا انا يا لاء»، والتي تحمل اسم «فاكرني يا حب»، وذلك حصريًا بخدمة مدفوعة لعملاء إحدى شركات الإتصالات المحمولة.

وأعلن الهضبة عمرو دياب قائمة الأغاني التي يطرحها بعد قليل ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".



