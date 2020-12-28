أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. ارتفاع لأسعار الوقود في هذه الحالة.. أعراض جديدة لـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:



أفادت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،بأنه تسود حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ الأسبوع الماضي وتستمر معنا حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت " إيمان شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد،أن درجات الحرارة فى فترات النهار بالمعدلات الطبيعية ، تتراوح من 21 إلى 22 درجة .

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أننا سنشعر بالدفء على مدار اليوم ، منوهة بأن الطقس شديد البرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .





قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، إنه على الرغم من جائحة كورونا ، فإن السياحة الداخلية للمحافظة متواجدة بشكل كبير، موضحًا أن نسبة الإشغالات الأيام الماضية جيدة جدًا، مع وجود التزام تام من جميع المسؤولين بتطبيق الإجراءات الوقائية.





وأضاف اللواء أشرف عطية ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك توجيهات أسبوعية من رئيس الوزراء، ووزارة الصحة ، بخصوص المستجدات في الأوضاع الخاصة بجائحة كورونا ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات ، والأخذ في الاعتبار الغرامات الفورية ، للمخالفين.





قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إن هناك طلبات عديدة من كبار المستثمرين لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي، مضيفًا أن هناك توقعات بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال العام المقبل.

وأضاف يوسف داوود، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة ما زالت تدعم الوقود رغم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاع في أسعار الوقود داخل مصر ما لم تقع كارثة عالميّة، منوهًا بأن مصر تنتج أكثر من 7 مليار مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.





قالت ميادة رمضان السهيلي، ضابط مناوبة ملاحة على سفن الصيد، إن دخولها هذا المجال كان تحديا كبيرا، ولم يقدم لها اي نوع من التيسيرات او الدعم، ورغم ذلك تعرضت وزميلاتها للكثير من الاحباطات.

وتابعت ميادة السهيلي، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز: "لحد امبارح كان الناس بيقولوا اننا اخدنا الجواز البحري بالوسايط"، نافية تماما هذه الشائعات، موضحة ان هذا غير مقبول وانها كانت من اليوم الأول بالجامعة من اوائل الدفعة، وتخرجت وهي الثانية على الدفعة بامتياز مع مرتبة الشرف.





قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن المريض العناية المركزة المصاب بكورونا يكلف الدولة ما بين 20 لـ 50 ألف جنيه تكلفه مباشرة من أدوية ومستلزمات طبية.

واضاف "شعلان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه هناك 32 غرفة و6 عناية مركزة بمستشفى الاقتصادى، ثم تم إقامة مستشفى عناية الباطنة يوجد به 22 عناية مركزة.

وتابع: بعد تغيير البروتوكول وأصبح هناك إهتمام بالعنايات المركزة، تم إفتتاح "مستشفى العزل 2" فى القلب والصدر، حيث يوجد به 120 سرير عناية مركزة، وفى نفس الوقت الجامعة اول من فكرت فى عمل مبنى عزل خاص للأطفال، نتيجة لمعاناة الأطفال داخل العزل.





قال محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية،بوزارة الصحة إن التحول في الفيروسات جزء طبيعي منها خاصة في فيروسات الانفلونزا، وبشكل خاص اكبر فيروس كورونا، لافتا الي انه لا يوجد أي دليل علمي على خطورة الفيروس المستجد بشكل أكبر من كوفيد 19 حتى الان، معقبا: "كورونا بيعلم العالم كله"، الي جانب ان الفيروس لم يكمل عام في عالم الدنيا، ودراسته الوبائية ليست محددة ومازالت الابحاث والتجارب قائمة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن من الممكن ان يكون الفيروس المتحور الجديد اكثر انتشارا ولكن لا يمكن الجزم بانه أكثر خطورة، لافتا ان ادارة الدولة لازمة كورونا تسير بصورة مؤسسيه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا على ان الدولة كان لها خطة واضحة وخط ثابت في التعامل مع أزمة كورونا وبروتوكول علاج ناجح.





وأشار إلى أن المناعة الحقيقية تتمثل في التمسك بالاجراءات الاحترازية، منوها بان اعراض الاصابة بفيروس كورونا متغيرة، ولكن الاكثر شيوعا هو امراض الجهاز التنفسي من كحة وضيق التنفس، واعراض الجهاز الهضمي من القيئ، ودخل عليها بعض من اعراض النسيان وفقدان الذاكرة المؤقت.



قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إننا نؤمن بأن وطننا العزيز لم ينتصر بتجاهل مخططات العدو التى تريد الفتك به أو بالخطب الرنانة التى لا تعتمد من ورائها العمل الدؤوب، لافتًا إلى أن الإنجازات التى قامت بها دار الإفتاء أسست على مبدأ راسخ يعتمد على الوسطية والتعايش.

وأضاف شوقى علام، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن دار الإفتاء مؤسسة وطنية أصيلة تتشرف بخدمة بلدها الكريم ولها رؤية واضحة ومنهج ثابت فى دعم مصر بكل اعتزاز، واستطاعت التصدى للهجمات الشرسة التى يشنها دعاة الجماعات الإرهابية وقنواتهم وصفحاتهم.





قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن المواطن المصرى يشعر بالرضا على أداء وزارة التموين، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك شكوى من جودة سلعة او عدم وجود سلعة معينة فى الاسواق.





وأضاف وزير التموين فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، ان السلع التموينية متاحة فى كافة المنافذ التموينية فى ميعادها، مؤكدًا أنه تم توفير وتحقيق 98% مما هو مطلوب توفيره من السع قبل موعد صرف التموين، مؤكدًا أنه لدينا مخزون سلعى يكفى لتلبية احتياجات المواطنين.





وتابع أنه لا يوجد تكالب على السلع التموينية، منوهًا أنه يتم ضم المواليد للبطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجًا ومن يكون دخله أقل من 1500 جنيه، طالما بطاقته تحتوى على أقل من 4 أفراد.





قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزارء وافق على التحويل للعدادت الكودية منذ يناير 2020، لافتًا إلى أنه فى شهر يوليو الماضى تم بداية استقبال وقبول طلبات المواطنين للتحويل للعدادت الكودية.





واضاف أيمن حمزة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، أن المبانى المخالفة والتى تحصل على التيار الكهربائى بطريقة غير قانونية يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربى والعقوبة تصل للحبس والغرامة.



