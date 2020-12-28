أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة

الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الشباب. حذر العلماء من أن سلالة فيروس كورونا





وكان يُعتقد أن الأطفال أقل تأثرًا بـ COVID-19 بسبب كيفية دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية - عبر مستقبل يسمى ACE2 ، والذي يوجد في العديد من الخلايا في الجهاز التنفسي العلوي.





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ووفقا لموقع "express"، كمية ACE2 التي يعبر عنها الشخص تزداد باطراد بمرور الوقت، مما يعني أن الأطفال الصغار لديهم القليل جدًا.





أوضحت البروفيسور ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن وعضو NERVTAG: "أعتقد أنه فيما يتعلق بموضوع الأطفال، علينا توخي الحذر بشأن ما نقوله، نحن لا نقول إن هذا فيروس يهاجم الأطفال على وجه التحديد أو يكون أكثر تحديدًا في قدرته على إصابة الأطفال.





وأكدت أن SARS-CoV-2 كما ظهر كفيروس لم يكن فعالًا في إصابة الأطفال مثل البالغين.



