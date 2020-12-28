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مرأة

أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:01 م
الفئات الأكثر عرضة
الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة
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حياة عبد العزيز
حذر العلماء من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة  يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الشباب.

وكان يُعتقد أن الأطفال أقل تأثرًا بـ COVID-19 بسبب كيفية دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية - عبر مستقبل يسمى ACE2 ، والذي يوجد في العديد من الخلايا في الجهاز التنفسي العلوي.

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ووفقا لموقع "express"، كمية ACE2 التي يعبر عنها الشخص تزداد باطراد بمرور الوقت، مما يعني أن الأطفال الصغار لديهم القليل جدًا.

 أوضحت البروفيسور ويندي باركلي من إمبريال كوليدج لندن وعضو NERVTAG: "أعتقد أنه فيما يتعلق بموضوع الأطفال، علينا توخي الحذر بشأن ما نقوله، نحن لا نقول إن هذا فيروس يهاجم الأطفال على وجه التحديد أو يكون أكثر تحديدًا في قدرته على إصابة الأطفال.

وأكدت أن SARS-CoV-2 كما ظهر كفيروس لم يكن فعالًا في إصابة الأطفال مثل البالغين.

وتابعت لموقع Mail Online: "واجه الفيروس السابق صعوبة أكبر في ربط ACE2 والدخول إلى الخلايا، وبالتالي فإن البالغين، الذين لديهم كميات وفيرة من ACE2 في أنوفهم وحلقهم، كانوا أهدافًا سهلة وكان من الصعب إصابة الأطفال.

كما أضاف أن سلالة فيروس كورونا الجديدة سهلة الدخول في الجسم، وبالتالي فإن الأطفال معرضون بنفس القدر.


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