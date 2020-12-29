ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تخفيض 3148 جنيها على Galaxy Note 20 Ultra.. وXiaomi Mi 11 ينفد من الأسواق فى نصف دقيقة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:02 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أطلقت أمس، شركة شاومى الصينية، تحتفتها الرائدة هاتفXiaomi Mi 11 الذى تم إطلاقه بتقنيات فريدة تصدر لأول مرة فى أى هاتف على الإطلاق منها جودة الشاشة التى صدرت بتقنية +QHD  وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مما يعنى أنه هاتف بجودة شاشة التليفزيون. 


كشفت شركة سامسونج عن لاب توب Galaxy Book Flex 2 الذي يتميز بدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث نشرت على قناتها الرسمية، فيديو مفصلًا لمواصفات وشكل جهاز اللاب توب الجديد.


مع اقتراب موعد إطلاق هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج فى 14 يناير المقبل، والذى من المتوقع أن يصدر بسعر مرتفع، تم تخفيض هاتف  Galaxy Note 20 Ultra الذى يعد واحدا من أفضل هواتف الأندرويد وأغلاها سعرا أيضا. 


نفدت وحدات هاتف Xiaomi Mi 11  من الأسواق الصينية، بعد نصف دقيقة فقط من الإعلان الرسمى عن الهاتف من قبل شركة شاومى الصينية، وذلك على الرغم أن الهاتف هو أول هاتف تصدره شاومى بدون شاحن.


كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Redmi 9T من شركة شاومى الصينية، والذى تقوم بإصداره تحت علامتها ريدمى التجارية، قد تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف وذلك تمهيدا لإصداره خلال الأسابيع القادمة. 


بعرف الكثيرون أن قرار شراء هاتف آيفون من علامة آبل الأمريكية الفاخرة سيكلفهم الكثير من الأموال،وذلك بسبب إرتفاع أسعار منتجاتها، خاصةً هاتفها الأشهر و الأكثر أناقة بين منافسيه حول العالم، ولكن مع هذا العرض يمكنك شراء إصدار آيفون 7 المميز بأقل سعر ممكن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد السخرية منها.. سامسونج تقلد أبل فى هواتف Galaxy S21 القادمة

أخبار العلوم والتكنولوجيا| آبل توجه تحذيرًا لمستخدمي iPhone 11.. وأرخص 3 هواتف ذكية في 2020

بإمكانات خارقة.. شاومي تكشف عن تحفة جديدة بإطلاق هواتف Xiaomi Mi 11

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة.. تويتر يتيح خاصية الإستوري ..سامسونج تستعد لإطلاق أرخص هاتف قابل للطى.. وفيسبوك تطلق تطبيقا جديدا لمستخدمي آيفون

بسعر خرافى وإمكانات جبارة.. شاومي تكشف مواصفات Redmi Note 9

أخبار التكنولوجيا.. عرض أول فيديو لهواتف Galaxy S21.. وكيفية إجراء محادثات فيديو عبر WhatsApp Web

ترشيحاتنا

مقابل 4 ملايين دولار.. رئيس الهلال السوداني يكشف حقيقة خطف صفقة سيرينو من الأهلي |خاص

نجمة يوتيوب شهيرة تدخل في غيبوبة بعد إصابتها بـ كورونا

محامي أشيمبونج لـ صدى البلد: سنطالب الفيفا بمنع الزمالك من إبرام تعاقدات جديدة

كلاب متوحشة تنهش عشرات الأغنام بطريقة مرعبة.. صور

بعد تعرضه لإصابة عنيفة.. نجم الأهلي يزور حسام عاشور بالمستشفى

الداخلية: عودة الحركة المرورية على طريق القصير - قفط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف تأثير التغذية على تعافي مرضى القلب بعد الجراحة

ميتسوبيشي تفاجئ العالم بتطوير mitsubishi e evolution بتصميم مبهر .. صور

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار