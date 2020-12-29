أخبار التكنولوجيا.. تخفيض 3148 جنيها على Galaxy Note 20 Ultra.. وXiaomi Mi 11 ينفد من الأسواق فى نصف دقيقة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
أطلقت أمس، شركة شاومى الصينية، تحتفتها الرائدة هاتفXiaomi Mi 11 الذى تم إطلاقه بتقنيات فريدة تصدر لأول مرة فى أى هاتف على الإطلاق منها جودة الشاشة التى صدرت بتقنية +QHD وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مما يعنى أنه هاتف بجودة شاشة التليفزيون.
كشفت شركة سامسونج عن لاب توب Galaxy Book Flex 2 الذي يتميز بدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث نشرت على قناتها الرسمية، فيديو مفصلًا لمواصفات وشكل جهاز اللاب توب الجديد.
مع اقتراب موعد إطلاق هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج فى 14 يناير المقبل، والذى من المتوقع أن يصدر بسعر مرتفع، تم تخفيض هاتف Galaxy Note 20 Ultra الذى يعد واحدا من أفضل هواتف الأندرويد وأغلاها سعرا أيضا.
نفدت وحدات هاتف Xiaomi Mi 11 من الأسواق الصينية، بعد نصف دقيقة فقط من الإعلان الرسمى عن الهاتف من قبل شركة شاومى الصينية، وذلك على الرغم أن الهاتف هو أول هاتف تصدره شاومى بدون شاحن.
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Redmi 9T من شركة شاومى الصينية، والذى تقوم بإصداره تحت علامتها ريدمى التجارية، قد تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف وذلك تمهيدا لإصداره خلال الأسابيع القادمة.
بعرف الكثيرون أن قرار شراء هاتف آيفون من علامة آبل الأمريكية الفاخرة سيكلفهم الكثير من الأموال،وذلك بسبب إرتفاع أسعار منتجاتها، خاصةً هاتفها الأشهر و الأكثر أناقة بين منافسيه حول العالم، ولكن مع هذا العرض يمكنك شراء إصدار آيفون 7 المميز بأقل سعر ممكن.