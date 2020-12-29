ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قاعدين على القهوة.. حيوان مفترس يهاجم أهالي نجع حمادي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمد عبيد، صاحب المقهى التي اقتحمها حيوان "الورنة"، أن هذا الحيوان من الزواحف يعيش على أكل الفئران والقطط والحيوانات عموما، مؤكدا "تهاجم أيضا البني آدم".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر "الأولى" تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، "كنا قاعدين علي القهوة عادي دخلت الورنة علينا، وحاولت تهاجمنا بس إحنا كترنا علينا، وضربناها على رأسها مرتين لحد ما داخت".

ولفت عبيد إلى أنه مثل تلك الحيوانات منتشرة مثل السلعوة التي هاجمت الأهالي أيضا منذ عدة أيام.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لصاحب قهوة بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اصطاد حيوان "ورال" والمعروف في الصعيد باسم "ورنة"، بحجم كبير يصل طولها إلى متر تقريبا، وتم ربطها بأحد الأعمدة تمهيدا لتسليمها إلى الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن الورل معروفة شعبيا بـ"الورنة"، وهو يشبه التمساح وينتشر في الأراضي الزراعية، والأماكن القريبة من الترع والمصارف ونهر النيل، وتعد من الحيوانات الكارثية التي تسبب للمواطنين أبشع الكوارث، خاصة بالنسبة للسائقين على الطرق السريعة والصحراوية، خاصة أن هذا الحيوان يعيش في الترع والمصارف، وهو حيوان زاحف من ذوات الدم البارد الذي يسمى الغيث، يبدأ طوله من المتر، وحتى الثلاثة أمتار في بعض الأنواع، وتنتشر كثيرًا في ترع نجوع شمال وجنوب محافظة قنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مش كلها قطط وكلاب.. حكاية أول مربي عناكب في البحيرة.. فيديو

من بعد حبه للكلاب.. علاقة هتلر بأشهر وأضخم تمساح

الدنيا لسة بخير.. بهاء و هبة زوجان مصريان يخصصان مجهودهما لخدمة الحيوانات

شاهد.. العثور على تمساح وثعابين في هذا المكان بالقاهرة

ترشيحاتنا

شعر بضيق حاد في التنفس .. سقوط عضو بملعب خماسي فى نادي الزمالك

بعد تعرضه لإصابة عنيفة.. نجم الأهلي يزور حسام عاشور بالمستشفى

مطالب بوقف الدراسة .. الطلاب يستغيثون بـ كورونا للهروب من الامتحانات

بعد غلق مسجد النور.. 5 تعليمات من الأوقاف لاستمرار الصلاة بالمساجد

خليك cool.. باسم يوسف يبكي من التنمر عليه وشريف مدكور يفحمه

جمال سليمان يكشف تفاصيل وفاة المخرج السوري حاتم علي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم

"يا فاشل يا فاشل".. حكاية سيارة حسن حسني في فيلم الباشا تلميذ | صور