قاعدين على القهوة.. حيوان مفترس يهاجم أهالي نجع حمادي

قال محمد عبيد، صاحب المقهى التي اقتحمها حيوان "الورنة"، أن هذا الحيوان من الزواحف يعيش على أكل الفئران والقطط والحيوانات عموما، مؤكدا "تهاجم أيضا البني آدم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر "الأولى" تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، "كنا قاعدين علي القهوة عادي دخلت الورنة علينا، وحاولت تهاجمنا بس إحنا كترنا علينا، وضربناها على رأسها مرتين لحد ما داخت".





ولفت عبيد إلى أنه مثل تلك الحيوانات منتشرة مثل السلعوة التي هاجمت الأهالي أيضا منذ عدة أيام.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لصاحب قهوة بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اصطاد حيوان "ورال" والمعروف في الصعيد باسم "ورنة"، بحجم كبير يصل طولها إلى متر تقريبا، وتم ربطها بأحد الأعمدة تمهيدا لتسليمها إلى الجهات المختصة.





الجدير بالذكر أن الورل معروفة شعبيا بـ"الورنة"، وهو يشبه التمساح وينتشر في الأراضي الزراعية، والأماكن القريبة من الترع والمصارف ونهر النيل، وتعد من الحيوانات الكارثية التي تسبب للمواطنين أبشع الكوارث، خاصة بالنسبة للسائقين على الطرق السريعة والصحراوية، خاصة أن هذا الحيوان يعيش في الترع والمصارف، وهو حيوان زاحف من ذوات الدم البارد الذي يسمى الغيث، يبدأ طوله من المتر، وحتى الثلاثة أمتار في بعض الأنواع، وتنتشر كثيرًا في ترع نجوع شمال وجنوب محافظة قنا.



