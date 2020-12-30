شاهد.. السيارة سوبار BRZ المخصصة للسباقات الخارقة

أعلنت شركة سوبارو اليابانية للسيارات عن طراز سيارتها الجديد BRZ ، المخصص للسباق داخل الحلبات، والتى كانت قد نوهت عنه الشركة فى نوفمبر الماضى.





وتظهر السيارة سوبار BRZ بمظهر خارجي قوي مع مشتت هواء أمامي، واكصدام أمامي جديد، وغطاء محرك بفتحات تهوية، ومصابيح أمامية صفراء.





وقالت الشركة إن السيارة سوبار BRZ تم عمل تعديلات عديدة عليها حتى تخفض من وزنها، بالإضافة إلى وضع مرايا بسيطة، وفي الخلف، يتشابه تصميم السيارة القانونية والسيارة الخاصة بالسباقات من سوبار BRZ .





كما وضعت مشتت الهواء الخلفي ثنائي الطبقات، والجناح الخلفي العملاء، وجنوط BBS خفيفة الوزن، وصولًا إلى ألواح الهيكل المصنوعة من ألياف الكربون.





وتستمد السيارة سوبار BRZ قوتها من محرك بوكسر سعة 2.4 لتر بأربعة أسطوانات بقوة 228 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويُمكن أن يتصل بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي اختياري بست سرعات، مع وضع رياضي جديد، وبغض النظر عن ناقل الحركة، فإن السيارة تحصل على نظام دفع خلفي، وترس تفاضلي محدود الإنزلاق.





وتتميز السيارة سوبار BRZ بهيكل أكثر صلابة حيث يتميز بتصميم خفيف الوزن، وذلك باستخدام الألمنيوم بكثافة للرفارف الأمامية والسقف وغطاء المحرك، لذا يُتوقع أن تزن الكوبيه الرياضية أقل من 1,315 كجم.



