مصر توقع مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.12 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق.. برلمانيون: انجازات كبيرة تحققها الدولة فى قطاع النقل.. ويساهم فى سهوله الحركة المرورية

عن اتفاقية مصر مع بنك الاستثمار الأوروبى: محلية النواب: سيؤدي إلى رفع كفاءة أداء مترو الانفاق نقل النواب: يساهم فى سهوله الحركة المرورية و التنقل







تعتبر القاهرة الكبري من بين أكثر العواصم العالمية ازدحاما حيث يتكدس بها السكان بحثا عن فرص عمل وبالتالي كان لابد للدوله المصرية من الإهتمام بجميع وسائل النقل وبخاصة وسائل النقل الجماعي وكان لمترو الانفاق الاثر الاكبر فى تخفيف الزحام داخل العاصمة والذي اعتبرة البعض هو شريان الحياة بالنسبة لوسائل المواصلات ، فيدرك الجميع مدي اهميتة الكبري ونري جميع انه عندما يحدث به عطل لمدة دقائق معدودة يكون هناك إختناق مروري داخل العاصمه ، وبالتالي الدوله حريصة دائما على صيانته وتطوير وإنشاء خطوط جديدة للحد من الازدحام المرورى وقد قامت مصر مؤخرا بتوقيع عقد قرض مع مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.12 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق والذي اشاد به أعضاء مجلس النواب .





حيث قال النائب اللواء صلاح أبو هميلة عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن توقع مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.12 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق سيؤدي إلى رفع كفاءة أداء مترو الانفاق وأيضا سيساهم فى الإنتهاء من المراحل التى يتم العمل عليها الان .





وأضاف أبو هميلة فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن مترو الانفاق هو شريان النقل داخل العاصمة القاهرة الكبري ، ونعرف جميعا ان المترو يعتبر أهم وسيلة نقل جماعي فى مصر ، وبالتالي الدوله حريصة ان يكون هناك صيانه دائمة له وقد راينا التطور الهائل والتغيير الكبير الذي طرأ علية مؤخرا.





وأكد عضو لجنة الادارة المحلية على مدينة الاسكندرية تعد العاصمة الثانية ومن أكثر المدن كثافة بعد القاهرة الكبري وبالتالي الدوله أيضا حريصة ان يكون بها سيوله مروروية ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بوسائل النقل الجماعي حيث يعتبر الترام بالاسكندرية من أهم وسائل النقل الجماعي التى يستخدمها عدد كبير من المواطنين يوميا خلال اعمالهم اليومية .





ومن جانبة قال النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب ، اننا كل يوم نري حجم الإنجازات التي تحققها الدولة فى قطاع النقل، وان توقيع مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق في القاهرة والترام في والإسكندرية وذلك من اجل تقديم خدمات نقل تليق بالمواطن المصرى.





وأكد عضو لجنة النقل بمجلس النواب في تصريحات خاصة، أن وزارة النقل تسير بخطى ثابتة لتحويل مشروع مترو الأنفاق إلى شبكة كاملة تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مما يساهم فى سهوله الحركة المرورية و التنقل، والتنمية العمرانية خارج القاهرة الكبرى .

واكد قرقر على ان التنمية فى كل الدول اساسها سهوله النقل وحرية الحركة للمواطنين وان الدوله المصرية تعمل على تطوير وصيانه أهم وسيلة نقل جماعي يعتمد عليها سكان القاهرة الكبري وهي مترو الانفاق وأيضا بالنسبة لمدينة الاسكندرية حيث لها خصوصية كبيرة والدوله مهتمه بالطرق وشبكات السكة الحديد ومترو الانفاق داخل المدن المكتظة بالسكان.





وفي السياق ذاته ، قال النائب حسين فايز ابو الوفا عضو لجنة النقل بمجلس النواب ان هناك أهمية كبيرة للتطوير الشامل الذي تجريه وزارة النقل فى السكك الحديدية، وصيانه وتطوير الخط الثاني لمترو الانفاق حيث أنه يعتبر وسيلة النقل الاسرع المفضلة لدي جميع المواطنين داخل العاصمة القاهرة الكبري .





تابع عضو لجنة النقل بمجلس النواب فى تصريحات خاصة ، أن جميع القطاعات التابعة لوزارة النقل سواء مترو الانفاق او السكك الحديدية تشهد تطورات ملموسة على أرض الواقع بإدخال التكنولوجيا والاعتماد عليها في إدارة الأعمال التي تقوم بها وتقدمها للمواطنين، فهي قطاعات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، ولا يستطيع أحد الاستغناء عنها.





وأضاف ابوالوفا أن التطوير بمترو الأنفاق يسمح بتخفيف حدة المعاناة في مدينة القاهرة التي كانت تعاني من مشكلة النقل بسبب الزيادة السكانية، فضلا عن هجرة السكان من المحافظات الطاردة للسكان لعدم توافر فرص عمل ، وبالتالي الدوله حريصة على راحة المواطن وتقديم كافة التسهيلات له





حيث وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق.





يأتي الاتفاق لتنفيذ 3 مشروعات هي وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم و تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، ، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.





يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف تحت عنوان " رقم صحيح" .





وقال المركز ان مصر وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم منظومة مترو الأنفاق في القاهرة والترام في والإسكندرية، ويمول البنك قطاع المواصلات في المدينتين الأكثر كثافة سكانية على مستوى الجمهورية (30-35% من سكان مصر يعيشون في القاهرة والإسكندرية).





واضاف مركز المعلومات ان هذا التمويل يتوافق مع التوجه العام للبنك الذي يستهدف دعم أولويات الحكومة المصرية.