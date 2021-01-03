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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. كيفية إلغاء تثبيت برنامج Flash Player.. وأفضل 6 هواتف رائدة في 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 08:01 ص
خبار التكنولوجيا
خبار التكنولوجيا
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ندى على
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.



كشفت تسريبات أن سماعات الأذن Galaxy Buds Pro التى ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا يوم 14 يناير المقبل، قد تم اعتمادها من قبل عدد من وكالات الأجهزة التكنولوجية وذلك تحت كود SM-R190 . 


رغم مرور يومين فقط من عام 2021 إلا أن شركات الهواتف الذكية قد فاجأت مستخدميها بإطلاق أكثر من 3 هواتف ذكية وتنتظر الأيام القادمة إطلاق المزيد منها مع أول هواتف رائدة سيتم إطلاقها فى 2021 وهى هواتف Galaxy S21 الذى ستعلن شركة سامسونج عنها يوم 14 يناير المقبل. 


خلال الشهر المنصرم أطلقت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية إصداراتها الرائدة من أجهزتها الذكية تمهيدًا لطرحها للبيع رسميًا في 2021، ومن بينها الهاتف الخارق من أوبو Oppo Reno5 Pro +، وتحفة شركة شاومي Xiaomi Mi 11 .


كشفت تقارير أن شركة سامسونج ستصدر جهاز تتبع ذكى يسمى Galaxy SmartTag ، حيث من المفترض أن يعمل على تتبع هواتف المستخدمين أثناء فقدها أو سرقتها، حيث سيتم الإعلان عنه فى 14 يناير المقبل. 


استطاعت لعبة Grand Theft Auto الشهيرة والمعروفة ب GTA من تحقيق مبيعات ضخمة وصلت إلى 2 مليار دولار أمريكى، وذلك للنسخة الرابعة منها GTA IV ، كما تمكنت من بيع أكثر من 28 مليون نسخة. 


أوقف شركة أدوبى Adobe  برنامجها مشغل الوسائط المتعددة Adobe Flash Player بداية من أمس الاول من يناير 2021 ، وتتجه الشركة للتحول لتقنية الإنترنت الأحدث HTML5 لتشغيل الوسائط. 


كان فيروس كورونا وبالا على شركات بعينها فى مختلف القطاعات بجميع أنحاء العالم، ولكنه شكل فترة ازدهار غير مسبوقة لشركات التكنولوجيا، التى أصبحت الرابح الوحيد من هذا الفيروس الذى فتك بمئات الآلاف من الأرواح حول العالم، واستطاعت كبرى الشركات تحقيق ما يفوق 3 تريليون دولار أمريكى. 


مع بداية العام الجديد 2021 ، تفاجأ المطورون فى الصين إعلان شركة آبل الأمريكية عن قيامها بحذف حوالى 39 ألف تطبيق للألعاب، منها ألعاب أمريكية شهيرة مثل Ubisoft Assassin's Creed و NBA 2K20 ، وبإجمالى عدد تطبيقات يصل إلى 46 ألف تطبيق من على متجرها App Store فى الصين. 


كشفت تسريبات أول صور لهاتف الفئة المتوسطة  Redmi 9T الذى ستطلقه شركة شاومى الصينية تحت علامتها التجارية ريدمى، حيث من المقرر الإعلان عن الهاتف رسميا بعد أيام قليلة فى 8 يناير المقبل. 

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