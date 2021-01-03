غير متوقعة.. فوائد الفلفل الأحمر الحلبى



فوائد عديدة لتناول الفلفل الحلبى لصحتك فهو يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحماية قلبك بالإضافة إلى فقدان الوزن.. إليك 7 فوائد صحية لتناول الفلفل الأحمر الحلبى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. إنقاص الوزن









تساعد الدهون الجيدة في الفلفل الأحمر الحلبى على زيادة التمثيل الغذائي وحماية قلبك من الأمراض المختلفة وتعد أبرز الأطعمة الغنية بالدهون الجيدة هي الأفوكادو وبذور الشيا وبذور الكتان والشوكولاتة الداكنة والبيض الكامل والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل وزيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند والزبادي كامل الدسم والمكسرات مثل الجوز واللوز و المكسرات.





2. يحسن البصر







الفلفل الأحمر الحلبى مليء بفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين. هذه العناصر الغذائية هي المسؤولة عن البصر الجيد والوقاية من أمراض العين مثل جفاف العين والعمى الليلي وإعتام عدسة العين وعدم وضوح الرؤية





3. يخفض ضغط الدم







وفقًا لدراسة ، قد يساعد استهلاك الكابسيسين الغذائي على المدى الطويل في تحسين توسع الأوعية وتقليل ضغط الدم. لذلك يقترح الفلفل الخبراء إدراج الكمية الكافية من الفلفل الحلبي يوميًا في الوجبات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.







4. يقوي المناعة







مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وبيتا كاروتين في الفلفل الحلبي لها خصائص مناعية. إنها تساعد على تحسين وظائف المناعة وتوفر تأثيرات وقائية ضد العدوى مثل البكتيريا والفيروسات التي تسبب الأمراض.





5. يعالج مشاكل الجهاز التنفسي







يعمل الفلفل الحلبي على تخفيف احتقان الأنف ومخاط الشعب الهوائية من أجل التنفس السليم. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في التوابل أيضًا في تقليل التهاب الرئتين ، كما هو الحال في حالة الربو





. 6. يزيل سموم الجسم







للفلفل الحلبي دور كبير في إزالة السموم من الجسم. يساهم فيتامين ج الموجود في التوابل في إزالة السموم أو الدهون الضارة من الكبد والمعدة. هذا يزيل السموم من الجسم ويمنع اضطرابات الكبد والمعدة





7. جيد للقلب







تساعد الخاصية المؤكسدة التي تقلل الإجهاد في الفلفل الحلبي في الحفاظ على صحة القلب ومنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. أيضا ، تساعد مضادات الأكسدة في تقليل مستويات الكوليسترول التي تساهم في صحة القلب والأوعية الدموية.

