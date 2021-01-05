مصطفى بكرى ينعي رئيس الحزب الناصري بعد وفاته بسبب كورونا

نعى الإعلامي مصطفى بكري رئيس الحزب الناصري سيد عبدالغني، بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا.
وغرد مصطفي بكري، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "منذ قليل رحل عن دنيانا الصديق الغالي سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري وأمين صندوق نقابة المحامين متأثرا بإصابته بكورونا، إنه المناضل العروبي، الذي عاش مهموما بقضايا الوطن والأمة، رحل بعد أيام قليلة من رحيل شقيقه أشرف العزاء للزميلين حسين عبدالغني والنائب محمد والأسرة وكل الزملاء بالحزب الناصري والمحامين والمؤتمر القومي العربي وكل الأصدقاء".
منذ قليل رحل عن دنيانا الصديق الغالي سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري وأمين صندوق نقابة المحامين متأثرا بإصابته بالكورونا، إنه المناضل العروبي ، الذي عاش مهموما بقضايا الوطن والأمه ، رحل بعد أيام قليله من رحيل شقيقه أشرف— مصطفى بكري (@BakryMP) January 5, 2021
العزاء للزميلين حسين عبدالغني والنائب محمد والاسره