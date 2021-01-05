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أخبار البلد

مصطفى بكرى ينعي رئيس الحزب الناصري بعد وفاته بسبب كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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منار نور
نعى الإعلامي مصطفى بكري رئيس الحزب الناصري سيد عبدالغني، بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا.  

وغرد مصطفي بكري، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "منذ قليل رحل عن دنيانا الصديق الغالي سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري وأمين صندوق نقابة المحامين متأثرا بإصابته بكورونا، إنه المناضل العروبي، الذي عاش مهموما بقضايا الوطن والأمة، رحل بعد أيام قليلة من رحيل شقيقه أشرف العزاء للزميلين حسين عبدالغني والنائب محمد والأسرة وكل الزملاء بالحزب الناصري والمحامين والمؤتمر القومي العربي وكل الأصدقاء".

توفي صباح اليوم، الثلاثاء، المحامي سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، وأمين صندوق نقابة المحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بعد وفاة شقيقه أشرف عبد الغني منذ ثلاثة أيام، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا، وتقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة عصر اليوم.

وبدأ سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري وأمين صندوق نقابة المحامين العمل العام، منذ أكثر من ثلاثين عاما شغل خلالها العديد من المناصب القيادية داخل الحزب الناصري ونقابة المحامين واتحاد المحامين العرب.

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