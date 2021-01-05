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محافظات

"شكرا رئيسي".. رسالة ضعف السمع والمكفوفين لـ الرئيس السيسى بطريقة برايل

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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احمد صالح
احتفل فريق اصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف السمع بمحافظة شمال سيناء ، باليوم العالمي لبرايل الذي يوافق 4 يناير من كل عام.
 
وبعث الفريق ب شمال سيناء، رسالة (شكرًا رئيسي) إلى رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بلغة برايل.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر المشرف علي الفريق ، ان الرساله تضمنت الرسالة كلمات الدعم والشكر لجهود الدولة ومؤسساتها لذوي القدرات الخاصة بشكل عام وفريق أصحاب البصيرة بشمال سيناء بشكل خاص متمثل في إهداء رئيس الجمهورية لبنت البصيرة سيدة ميزار شقة هدية زواجها منذ شهر.

وقد استكمل الفريق نشاطه بهذا اليوم بحفل فني استعرض فيها أ.خالد شرهان منسق عام فريق أصحاب البصيرة تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لبرايل وأهمية تنمية الوعي المجتمعي بالمعينات التي يستخدمها الكفيف .

وأكدت الحاجة فاطمة نصار أحد رعاة فريق أصحاب البصيرة ورئيس نادي السعادة ، بأن رد الجميل لرئيس الجمهورية في يوم عالمي إنساني هي شهادة يستحقها رئيس الإنسانية السيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد المهندس سمير أبو عتلة أحد قيادات المجتمع المدني بأن الاحتفال باليوم العالمي لبرايل يؤكد أن شمال سيناء تحمي الإنسانية بممارسات مواطنيها وبخاصة مع أصحاب البصيرة.

وقال أحمد المطري مستضيف فريق أصحاب البصيرة في مقر مؤقت بأن بيته مفتوح لأي نشاط لذوي القدرات الخاصة وهذا بما يتوافق مع الاهتمام الرسمي والمدني بهذه الفئة.

وفي نهاية اليوم استعرض منتجات عام 2021 بطريقة برايل وأهمها رسال شكرًا رئيسي ونتيجة 2021 بطريقة برايل وبعض المطبوعات القصصية.


وقد وافق الرئيس السيسي علي توفير شقة لعروس من فريق اصحاب البصيرة في المحافظة بعد مناشدة نشطاء" الفيس بوك وهذا يؤكد مدي الاهتمام الذي يوليه الرئيس لـ ذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث أقيم حفل زفاف الشابه سيده ميزار، كان لفتة انسانية كبيرة شارك في فعالياتها الجميع ، بدءا من محافظ شمال سيناء الذي شهد مراسم عقد الزواج بنفسه بديوان عام المحافظة ومرورا بمشاركة ذوي الهمم من فاقدي البصر أصحاب البصيرة " ذوي الاحتياجات "من خلال موكب حاشد شارك فيه اهالي مدينة العريش حيث تبرع للزفاف أبناء المحافظة.

وقالت سيده ميزار عبد الله الشابة السيناوية الكفيفة ، إنها تشعر بالفخر والسعادة الغامرة لاهتمام الرئيس السيسي واستجابته لظروفها الانسانية بتقديم هدية زواجها وحدة سكنية بدلا من الشقة الايجار التي تزيد من معاناتها وزوجها الذي يعمل مبيض محارة، وتوقف عمله في الفترة الراهنة.
ووجهت سيدة ميزار شكرها وتقديرها للرئيس الانسان عبد الفتاح السيسي.

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