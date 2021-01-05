"شكرا رئيسي".. رسالة ضعف السمع والمكفوفين لـ الرئيس السيسى بطريقة برايل



وقال أحمد المطري مستضيف فريق أصحاب البصيرة في مقر مؤقت بأن بيته مفتوح لأي نشاط لذوي القدرات الخاصة وهذا بما يتوافق مع الاهتمام الرسمي والمدني بهذه الفئة.

وقالت سيده ميزار عبد الله الشابة السيناوية الكفيفة ، إنها تشعر بالفخر والسعادة الغامرة لاهتمام الرئيس السيسي واستجابته لظروفها الانسانية بتقديم هدية زواجها وحدة سكنية بدلا من الشقة الايجار التي تزيد من معاناتها وزوجها الذي يعمل مبيض محارة، وتوقف عمله في الفترة الراهنة.ووجهت سيدة ميزار شكرها وتقديرها للرئيس الانسان عبد الفتاح السيسي.اقرأ ايضا: