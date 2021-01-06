أعراض جانبية.. ما علاقة لقاح كورونا «مودرنا» وحقن الفيلر

علاقة لقاح مودرنا وحقن الفيلر

يستخدم حقن الفيلر في العديد من الاستخدامات التجميلية والطبية المختلفة، إلا أنه كشف مجموعة من الباحثين في إدارة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) ، ان الأشخاص الذين تم حقنهم بالفيلر التجميلي في الوجه، عندما حصلوا على ، ان الأشخاص الذين تم حقنهم بالفيلر التجميلي في الوجه، عندما حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد ظهرت عليهم بعض الاعراض الجانبية.





العديد من المشاركين في التجربة الذين كانت لديهم حشوات تجميلية للوجه. وأفاد الباحثون، أن لقاح مودرنا قد يتسبب في حدوث آثار جانبية لدى الأشخاص الذين يستخدمون حقن الفيلر في الوجه، وهو ما ظهر على



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وقال الدكتور أمير كرم جراح تجميل الوجه، إنه لوحظ تورم للوجه والشفاه شوهد في عدد قليل من مرضى التجربة؛ حيث وجد الباحثون أن ثلاثة من هؤلاء المرضى لديهم رد فعل تجاه مادة الفيلر، وتحديدا المكان الذي تم فيه وضع الحشو.





وأوضح كرم، ان ما يحدث هو أن الحصول على لقاح فيروس كورونا ، ومع ارتفاع جهاز المناعة لديك، فتأثير الجهاز المناعي يستهدف المناطق التي يوجد بها حشو ويسبب استجابة التهابية أكثر قوة.





وتابع كرم، أيضًا أن هذا التأثير الجانبي المحتمل لا ينبغي أن يمنع الناس من الحصول على لقاح فيروس كورونا عندما يحين دورهم فلا داعي للقلق، مؤكداً أن جميع تفاعلات الفيلر تمت معالجتها بسهولة من قبل الكادر الطبي.





وأضاف كرم، أن رد الفعل يكون عادة خفيفا ولكن يجب الاتصال بالطبيب الذي حقن الفيلر، وإذا أصيب شخص برد فعل تحسسي شديد، فيجب عليه الذهاب إلى غرفة الطوارئ على الفور للحصول على المساعدة.







