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أخبار البلد

بجانب خدمات عزل كورونا.. "المنيرة العام" تجري جراحة حمل خارج الرحم

السبت 09/يناير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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محمد غالي
أجرت مستشفي المنيرة العام جراحة عاجلة لمريضة تعاني من الم، اتضح انه من نزيف داخلي، نتيجة لحمل خارج الرحم منفجر.

قال الدكتور محمد فراج اخصائي النساء والتوليد، ان سيدة تعاني من الام، حضرت لقسم الاستقبال في حالة هبوط حاد في الدورة الدموية وبالكشف عليها وعمل الفحوصات تبين وجود نزيف داخلي حاد واختبار الحمل إيجابي.

ذكر اخصائي النساء والتوليد، ان الفريق الطبي بالمستشفي قام بعمل استكشاف جراحي تم على اثره استئصال حمل خارج الرحم وتمت السيطرة على مصدر النزيف وفوجئ فريق العمل وجود خلايا غير طبيعية خلف جدار الرحم تم تشخيصها بالعين المجردة على أنها بطانة رحم مهاجرة عنيفة تسببت في عمل التصاقات شديدة داخل البطن مما يؤدي إلى مضاعفات للمريضة اهمها الحمل خارج الرحم والعقم وآلام الحوض المزمنة.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتورة محاسن مصطفى اخصائي النساء، والدكتور محمد الجوهري اخصائي التخدير، والدكتور محمد فراج اخصائي النساء والتوليد. 

من جانبه قال الدكتور كريم سلام مدير عام مستشفي المنيرة العام، ان المستشفي تقدم خدمات العزل لمرضي فيروس كورونا وهي الحجز عبر الرعايات المركزة او الغرف العادية او صرف العلاج للحالات العادية بالمنزل، وذلك عبر مسارات امنة تماما، لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين.

أكد مدير عام المستشفي، أن ذلك اتباعا للرؤية العامة لمستشفي المنيرة العام، للحفاظ علي صحة المواطنين، وسعيا من المستشفي بخطورة التكاسل وعدم اللجوء الي المتخصصين من الأطباء. 

من جانبه، قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان صحة القاهرة تعمل علي تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين عليها، منوها الي دور مستشفي المنيرة العام وما تقوم به من خدمات لنيل رضاء المواطنين، طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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